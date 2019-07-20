Насиловали два дня: над россиянкой зверски поиздевались в Европе

В Барселоне арестовали испанку и двух граждан Румынии по подозрению в похищении, удерживании в плену и изнасиловании российской туристки.

Как передает "Интерфакс", утром в субботу, 20 июля, прохожие заметили молодую девушку с ранами на теле, которая была дезориентирована и просила помощи.

Ее доставили в больницу, где россиянка сообщила, что уснула на скамейке на автовокзале Estacio del Nord, а проснулась на пустыре от ударов двух незнакомых мужчин.

Они удерживали и насиловали девушку, ей удалось сбежать лишь через два дня. Полиция арестовала подозреваемых, вскоре они предстанут перед судом.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Санкт-Петербурге уроженец Дагестана напал с ножом на двух глухонемых украинцев. ЧП произошло в вагоне метро на станции "Пушкинская".

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