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Насиловали два дня: над россиянкой зверски поиздевались в Европе

8.5т Читать материал на украинском

В Барселоне арестовали испанку и двух граждан Румынии по подозрению в похищении, удерживании в плену и изнасиловании российской туристки.

Как передает "Интерфакс", утром в субботу, 20 июля, прохожие заметили молодую девушку с ранами на теле, которая была дезориентирована и просила помощи.

Ее доставили в больницу, где россиянка сообщила, что уснула на скамейке на автовокзале Estacio del Nord, а проснулась на пустыре от ударов двух незнакомых мужчин.

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Они удерживали и насиловали девушку, ей удалось сбежать лишь через два дня. Полиция арестовала подозреваемых, вскоре они предстанут перед судом.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Санкт-Петербурге уроженец Дагестана напал с ножом на двух глухонемых украинцев. ЧП произошло в вагоне метро на станции "Пушкинская".

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Место
Испания Барселона
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну что сказать узнаю сразу немытую Россию)))))заснула на лавочке алкашня))))))))
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Бешенство Ватки, исчезни, тупое.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Carpenter Oleg, что ж ты так о своей мамке то?) Вато-вато
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Н Олег
Н Олег
заголовок -- это то, что называется "разжиганием ненависти" ... вот только -- между кем и кем? .... теперь уж ясно -- украинцы к этой мерзости не имеют отношения...
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Ukr Igore
Ukr Igore
Н Олег, Не слід було йти в Україну зі зброєю, урюк. Не можна було вбивати нас,,разжигатель,,
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