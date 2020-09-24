На квартиру Навального в Москве наложили арест по иску "повара Путина"

Судебные приставы наложили арест на квартиру оппозиционного политика Алексея Навального в Москве.

Как сообщила в Twitter пресс-секретарь "Фонда борьбы с коррупцией" Кира Ярмыш, поводом стал судебный иск комбината питания "Московский школьник", который связывают с олигархом Евгением Пригожиным ("поваром Путина").

Из квартиры в Марьино оппозиционера не выселят, но продать, подарить или заложить свое жилье он теперь не может, пояснила Ярмыш.

Также по иску "Московского школьника" были арестованы счета Навального.

Напомним, в 2019 году ФБК обвинил компанию во вспышке дизентерии в московских школах и детских садах. Суд постановил взыскать с фондовцев 88 миллионов рублей в пользу "Московского школьника".

26 августа, когда Навальный находился в коме на лечении в Германии, Пригожин выкупил у "Московского школьника" долг оппозиционера.

Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального pic.twitter.com/DwA39HSpzZ — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) September 24, 2020

Как писал OBOZREVATEL, газета The New York Times получила Пулитцеровскую премию за серию расследований о режиме Владимира Путина в России. Значительная их часть была посвящена Евгению Пригожину, которого называют "поваром Путина", поскольку его компании организовывали банкеты для Кремля.

С Пригожиным также связывают ЧВК "Вагнера", наемники которой воевали на Донбассе, в Сирии и Африке.