На квартиру Навального в Москве наложили арест по иску "повара Путина"
Поводом для ареста квартиры Навального стал иск компании "Московский школьник", которую связывают с "поваром Путина" Евгением Пригожиным
Из квартиры оппозиционера не выселят, но продать, подарить или заложить свое жилье он теперь не может
Также по иску "Московского школьника" были арестованы счета Навального
Судебные приставы наложили арест на квартиру оппозиционного политика Алексея Навального в Москве.
Как сообщила в Twitter пресс-секретарь "Фонда борьбы с коррупцией" Кира Ярмыш, поводом стал судебный иск комбината питания "Московский школьник", который связывают с олигархом Евгением Пригожиным ("поваром Путина").
Из квартиры в Марьино оппозиционера не выселят, но продать, подарить или заложить свое жилье он теперь не может, пояснила Ярмыш.
Также по иску "Московского школьника" были арестованы счета Навального.
Напомним, в 2019 году ФБК обвинил компанию во вспышке дизентерии в московских школах и детских садах. Суд постановил взыскать с фондовцев 88 миллионов рублей в пользу "Московского школьника".
26 августа, когда Навальный находился в коме на лечении в Германии, Пригожин выкупил у "Московского школьника" долг оппозиционера.
Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального pic.twitter.com/DwA39HSpzZ— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) September 24, 2020
Как писал OBOZREVATEL, газета The New York Times получила Пулитцеровскую премию за серию расследований о режиме Владимира Путина в России. Значительная их часть была посвящена Евгению Пригожину, которого называют "поваром Путина", поскольку его компании организовывали банкеты для Кремля.
С Пригожиным также связывают ЧВК "Вагнера", наемники которой воевали на Донбассе, в Сирии и Африке.