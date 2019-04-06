На борту были 298 человек: в России произошло новое ЧП с Boeing

В подмосковном аэропорту Домодедово задержали вылет лайнера Japan Airlines и эвакуировали всех пассажиров из-за угрозы взрыва бомбы на борту.

Boeing 787 Dreamliner должен был вылететь в Токио, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

"Самолет "Японских авиалиний" (JAL) готовился к вылету в 17:15 по Москве, однако в экстренные службы поступил анонимный сигнал о том, что на борту якобы находится взрывное устройство. Командир принял решение немедленно эвакуировать пассажиров и отложить вылет", – рассказал источник.

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Иллюстрация. Boeing 787 Dreamliner The Verge

Известно, что пассажиров отправили в зал ожидания. На данном рейсе Japan Airlines были зарегистрированы 298 человека.

Вскоре источники сообщили, что саперы не обнаружили бомбы на борту лайнера JAL: "Самолет обследован, взрывного устройства и других опасных предметов не найдено".

Между тем, в пресс-службе аэропорта агентству уточнили, что в "Домодедово" приняты дополнительные меры безопасности.

Кроме того, "Инферфакс" ссылается на "другой источник в авиадиспетчерских службах" и пишет, что сигнал о якобы заложенном на борту самолета взрывном устройстве "поступил с Украины".

"На электронную почту пришло письмо с угрозами. При проверке выяснилось, что оно отправлено с украинского ip-адреса", – цитируются слова источника.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:

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