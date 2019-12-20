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20 декабря • обновлено в 10:27
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"Лучше пуля в лоб": отец лубянского стрелка рассказал о сыне до нападения

4.2т
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Лубянский стрелок Евгений Манюров говорил отцу Фатиху Манюрову, что работал охранником в посольстве Арабских Эмиратов.

Отец стрелка рассказал, что после развода в 1981 году общался с сыном очень редко и он часто был угрюмым, передает Телеграм-канал "112".

По словам Манюрова-старшего, он не верил, что сын работает в посольстве. Хотя даже стал замечать, что у сына появился восточный акцент. При этом Манюров рассказывал отцу, что мечтает стать мастером спорта по стрельбе.

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Отмечается, что вечером, 19 декабря, мать стрелка Светлана позвонила бывшему мужу, потому что сын вовремя не вернулся домой. Он якобы еще утром уехал на соревнования по стрельбе.

В ночь на 20 декабря сотрудники ФСБ пришли к отцу стрелка. Манюров-страрший был шокирован поступком сына и добавил, что "лучше бы он себе пулю в лоб пустил". При этом, он не исключает, что сын был кем-то "зомбирован".

Фатих Манюров

Фатих Манюров

Как писал OBOZREVATEL:

  • В четверг, 19 декабря, под зданием Федеральной службы безопасности на Лубянке в Москве неизвестный открыл стрельбу. В столицу РФ срочно стянули спецназ, ОМОН и силы Росгвардии.

  • Предварительно, погибли три человека. В сети также появились видео очевидцев с места преступления.

  • Злоумышленник был ликвидирован силовиками. Инцидент не квалифицируется как теракт, причины случившегося неясны.

  • В сети появилось видео момента ликвидации злоумышленника, открывшего стрельбу.

  • Стрелком оказался 39-летний Евгений Манюров, который увлекался стрельбой.

  • Мать Евгения Манюрова рассказала, что в последнее время сын не работал и часто общался "с какими-то арабами на английском языке".

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Стрельба в ФСБ
Место
Россия Москва
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