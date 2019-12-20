"Лучше пуля в лоб": отец лубянского стрелка рассказал о сыне до нападения

Лубянский стрелок Евгений Манюров говорил отцу Фатиху Манюрову, что работал охранником в посольстве Арабских Эмиратов.

Отец стрелка рассказал, что после развода в 1981 году общался с сыном очень редко и он часто был угрюмым, передает Телеграм-канал "112".

По словам Манюрова-старшего, он не верил, что сын работает в посольстве. Хотя даже стал замечать, что у сына появился восточный акцент. При этом Манюров рассказывал отцу, что мечтает стать мастером спорта по стрельбе.

Отмечается, что вечером, 19 декабря, мать стрелка Светлана позвонила бывшему мужу, потому что сын вовремя не вернулся домой. Он якобы еще утром уехал на соревнования по стрельбе.

В ночь на 20 декабря сотрудники ФСБ пришли к отцу стрелка. Манюров-страрший был шокирован поступком сына и добавил, что "лучше бы он себе пулю в лоб пустил". При этом, он не исключает, что сын был кем-то "зомбирован".

Фатих Манюров

Как писал OBOZREVATEL:

В четверг, 19 декабря, под зданием Федеральной службы безопасности на Лубянке в Москве неизвестный открыл стрельбу. В столицу РФ срочно стянули спецназ, ОМОН и силы Росгвардии.

Предварительно, погибли три человека. В сети также появились видео очевидцев с места преступления.

Злоумышленник был ликвидирован силовиками. Инцидент не квалифицируется как теракт, причины случившегося неясны.

В сети появилось видео момента ликвидации злоумышленника, открывшего стрельбу.

Стрелком оказался 39-летний Евгений Манюров, который увлекался стрельбой.

Мать Евгения Манюрова рассказала, что в последнее время сын не работал и часто общался "с какими-то арабами на английском языке".

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