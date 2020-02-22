Время заморозков заканчивается, наступает эра отморозков! Сразу после всенародного "утверждения" путинской Конституции население погрузят в репрессивный трэш. И тут кто не спрятался – Пу не виноват. Кто успеет – тот сольется со скрепной территории до "победного девятомая". Сей милитаристский карнавал ряженых медалистов в гэбэшном зачете и будет означать рубеж, за которым война видна, как на ладони. Конституция Путину нужна как аналог Референдума по вопросу доверия авантюристу, намерявшему себе полноценный век фашистской диктатуры.

Встречи с населением, которое задаёт как бы "неудобные вопросы" - "возможно ли прожить на 10800 рублей?" - плохо разыгранные сценки погорелого театра. Под эти "откровенные разговорчики" Путин собирается повысить МРОТ и планку прожиточного минимума. А вся конституционная канитель затеяна для того, чтобы осточертевший плешивый хмырина вынырнул из нее, как из кипящего молока, обновленным молодцеватым диктатором. Хотя есть предположения, высказанные Андреем Илларионовым: будто бы в Кремле завелась некая "группа товарищей", предложившая Путину убрать Медведева и сформировать отдельное от путинского влияния правительство. Но в это слабо верится. Скорее, поехавший головой пахан разыгрывает вариант отождествляемого с собой Ивана Грозного, симулируя немощь, после чего можно будет очистить вертикаль от всех, кто посмел этой немощи "возрадоваться". Власть в России сакральна, она от Всевышнего, а советский бог, как известно, работает где-то на Лубянке…

Все, сказанное выше, является грунтом общего полотна, на котором вырисовываются совсем не библейские сюжеты. Арест заместителя председателя фонда "Сколково" Анастасии Алексеевой – это серьезная "проба пера" со стороны ФСБ, посылающей "черную метку" целой группе выгодополучателей от этой финансовой "черной дыры". В данную группу входят Вексельберг, Чемезов, братья Ковальчуки и даже экс-премьер Медведев. Таким образом Мишустин пытается "равноудалить" от бешеных финансовых вливаний "старую гвардию", ослабив её непомерно раздутое эго.

А в колыбели высокодуховной подворотни поминали великого вора Анатолия Собчака, отбросившего копыта 20 лет назад. Причем, завернувшего ласты так внезапно, что даже вдова Людмила Нарусова заявила о том, что это была спецоперация по ликвидации – дабы не мешался "молодому и энергичному". Правда, уже на следующий же день "концепция изменилась": со вдовой убедительно поговорили, и версия убийства была отложена на дальнюю полку мрачного путинского шкафа к остальным скелетам.

Новости Неприятности засыпали Россию по самые кремлевские звезды

И вот теперь Владимир Грязный явился в Питер, дабы помянуть своего пассажира и по-царски помацать заматеревшую Ксюшу, которая на поверку оказалась совсем дряблой и подержанной. Даже последнее ток-шоу некогда популярной "домушницы" на Первом канале провалилось: ни тебе огонька, ни искорки: унылый навоз из старого шапито. Хорошо прорезиненная Собчак признана политическим неликвидом, хотя еще пару лет назад она эффективно и ржачно отскакала на путинском ипподроме. Но теперь нужны новые клоуны, и они уже выскакивают на манеж. "Партия роста" Бориса Титова приросла шнурками к главному идолу нашей подворотни – Сергею Шнурову. Отныне сей дерзкий певец будет стучать по лбам избирателей своими политическими причиндалами. "Воры – мы, дуры – вы, кандидаты – Шнуровы!" - именно такая конструкция обрушится на слабые головы лохтората. Примитивно, зато сердитость так и выпирает через нахмуренное небритое мурло. Гримасы сумасшедшего рейха, зигующего блатной распальцовкой, должны убедить вражье забугорье в серьезности намерений возбудившейся фашни.

На подмосковном полигоне "Алабино" прошли танковые стрельбы. В учениях приняли участие более 300 военнослужащих, было задействовано свыше 150 единиц вооружения, военной и специальной техники. Пацаны не ждут, а готовятся. Враги наращивают мощь, и вот уже мятежный Лукашенко жаждет видеть солдат НАТО на белорусской земле. А министр иностранных дел Литвы Линкявичус предупреждает о возможных осложнениях поездок россиян в Калининград через Литву. Впору надевать бронежилеты и окапываться в приграничной полосе. А тут еще и "толстые кошельки" наплевали на патриотизм и отказались возвращать свои капиталы на родину в обмен на финансовую амнистию и обнуление налогов на дивиденды. Наоборот: только за последние пять месяцев отток денег из нашей "богатейшей" составил почти 190 млрд. долларов.

В общем, тревожность момента зашкаливает, но пацаны стараются всем своим малиновым коллективом. Представители американской разведки предупредили, что Россия снова вмешивается в избирательную кампанию. По их словам, теперь вместо того чтобы выдавать себя в соцсетях за американцев, как это делалось в 2016-м, россияне работают над тем, чтобы заставить самих американцев распространять дезинформацию. На ближневосточном направлении братва усиленно вносит раздор между Эрдоганом и Асадом, надеясь погреть руки над пожаром войны. А Беларусь решено охмурить компенсацией в 300 млн. долларов. Но эта "девушка" давно находится в рабстве у Лукашенко, и он её не отдаст никогда. И в случае с ним анекдот может стать былью: "если Кремль не войдет всеми своими танками в Минск – завтра там расквартируются солдаты НАТО".

Вся отморозь готовится к главному событию: переводу страны на рельсы выживания. Мы – не китайцы какие-нибудь. Те чихнули – мир напрягся, а если у нас начнет тотально прорывать – вся планета задохнется от скрепных выхлопов. Запрягай, мужик, свою чахлую кобылу – в рай поедем! Планида у нас такая: мир удивлять.

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