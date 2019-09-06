Крымский мост завалится? В России озвучили опасную дату

Просадка Крымского (Керченского) моста – неизбежный процесс, учитывая все геологические и технические обстоятельства его сооружения.

Открытие железнодорожного сообщения по мосту, намеченное на декабрь текущего года, существенно усугубит проблему и может привести к его обрушению. Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил российский гидрогеолог Юрий Медовар.

"Мы ждем, когда Путин поедет на паровозе. Он же уже ездил по мосту на КАМАЗе, а теперь поедет на паровозе. Это очень интересно увидеть", – заметил он.

Владимир Путин на церемонии открытия автомобильного движения по Крымскому мосту Официальный сайт президента России

Гидрогеолог пояснил: "Основная проблема с просадками будет, когда по мосту пойдут тяжелые составы".

Он также напомнил о том, что для Керченского пролива характерно такое природное явление, как грязевой вулкан, который "срабатывает" в среднем раз в 7 лет. Таким образом, очередное такое извержение может представлять реальную опасность для Крымского (Керченкого) моста. "Там такая мощь! Мост, конечно, завалится", – спрогнозировал он.

В этом контексте гидрогеолог напомнил о том, что в конце августа текущего года на реке Ии в городе Тулун Иркутской области (Россия) произошло обрушение дамбы. "Обещали, что она простоит 100 лет, а через 10 она накрылась", – заметил ученый.

"Подождем декабря, мы никуда не торопимся", – резюмировал он.

Крымский мост 112 Украина

Напомним, ранее Юрий Медовар перечислил все риски для Крымского (Керченского) моста, а также пояснил, почему в этом месте его нельзя было сооружать.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно о том, что Крымский (Керченский) мост все больше проседает, в результате чего глубина Керченского пролива уменьшается.

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