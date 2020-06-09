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9 июня • обновлено в 09:00
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Компания Danone сняла рекламу со стрелявшим по ВСУ на Донбассе актером Пореченковым. Видео

1.2т
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Французская компания Danone в России сняла в рекламе своей продукции известного российского актера Михаила Пореченкова, который ранее перед камерами хвастался тем, что в 2014 году стрелял по украинским военным на Донбассе.

Соответствующий рекламный ролик опубликован на канале компании в YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, в клипе Пореченков показывает на камеру бутылочку с пробиотиком и говорит: "Дома хорошо, а с Actimel еще лучше".

Пореченков в рекламе Danone

Пореченков в рекламе Danone

Скриншот

Стоит отметить, что группа компаний Danone больше двадцати лет является производителем и дистрибьютором продуктов питания. Ее заводы есть и в украинских городах Херсон и Кременчуг.

При этом, как известно, 30 октября 2014 года Пореченков посетил "ДНР" и выехал на позиции боевиков в районе Донецкого аэропорта. Там он произвел несколько выстрелов по позициям украинских защитников ДАП из крупнокалиберного пулемета.

По данному факту МВД Украины внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований, чтобы открыть на скандального актера с РФ уголовное производство, а Министерство культуры инициировало запрет на фильмы с Пореченковым.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российского актера Михаила Пореченкова, который в 2014 году стрелял по украинским военным на Донбассе, сравнили с советской певицей.

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Автор
Марина Лисничук
Персона
Михаил Пореченков
Место
Россия
Теги
видео актер
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