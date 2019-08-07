Камера пыток: появилось новое видео зверских пыток в российской тюрьме. 18+

В российском СИЗО "Кресты-2" в Колпино арестованных подвергали пыткам и издевательствам.

Об этом пишет Gulagu.net со ссылкой на источник в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области РФ.

Сообщается, что в так называемых "пресс-хатах", живущие в них арестанты в обмен на улучшенные условия содержания бьют, пытают и насилуют сокамерников, которых к ним переводят оперативники ФСИН. Отмечается, что жертв заставляют подписать признание, оговорить других или отказаться от жалоб.

Издание пишет, что "пресс-хаты" в созданы по указанию начальника изолятора Владимира Ивлева и его заместителя по оперативной работе Никиты Ильина.

ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начало проверку по факту размещения в интернете информации о применении физической силы к подозреваемым, обвиняемым и содержащимся в СИЗО-1.

"Сейчас туда выехали представители центрального аппарата, я думаю, что они уже на месте и уже начали проверку в отношении этого видео, тех фотографий, которые выложены. Я думаю, что в ближайшее время у нас будет определенная ясность. Если это на самом деле имело место в этом следственном изоляторе, конечно, это плохо", – заявил замглавы ФСИН Валерий Максименко.

Следственный изолятор "Кресты-2" – крупнейший в Европе, он рассчитан на четыре тысячи арестантов. Он стал заменой питерского СИЗО "Кресты", откуда всех заключенных от туда перевели к концу 2017 года.

Осторожно! Видео содержит сцены насилия и нецензурную лексику

Как сообщал OBOZREVATEL, заключенный рассказал о шокирующих пытках в российской тюрьме.

Также опубликованы новые видео зверских пыток в тюрьмах, где заключенных зверски избивали только из-за того, что один из них потребовал свою же туалетную бумагу.

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