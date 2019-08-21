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"Идите в церковь!" В России священник-"зэк" вместе с Поклонской призвал не ходить на митинги

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В России священник РПЦ Сергий вместе с депутатом Госдумы РФ, бывшим "прокурором" оккупированного Крыма Натальей Поклонской призвал не участвовать в акциях протеста в Москве.

Наставником Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий (Николай Романов) записал видеобращение, отговаривая россиян "не слушать всяких навальных".

"С нами Бог, и нам еще много придется сделать вместе. Только не ходить на демонстрации, не слушать навальных (Алексей Навальный – российский оппозиционер) 50, 70 тысяч, которые были, – зачем выходить? Зачем кого-то призывать. Ну, обратитесь к Отцу небесному, идите в церковь, идите в храм. В церкви есть и методы, и средства, все для того, чтобы улучшить нашу жизнь, изменить жизнь через покаяние", – рассказывал он.

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Отметим, что российские СМИ сообщали, что отец Сергий ранее отбывал в колонии за убийство и грабеж. После освобождения из мест лишения свободы он посвятил себя служению Богу и в настоящее время считается влиятельным церковным иерархом. Отец Сергий также считается духовником Поклонской.

Наталья Поклонская и отец Сергий

Наталья Поклонская и отец Сергий

Скриншот

Два года назад храм прославился еще и тем, что прибывшие сюда на экскурсию школьники из Екатеринбурга стали свидетелями ритуала отчитки (православное название ритуала изгнания дьявола), который проводит там отец Сергий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталья Поклонская удивила историей об "исцелении" святым во сне.

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Персона
Наталья Поклонская
Место
Россия
Тег
РПЦ
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