"Хотят нас подставить!" В России обвинили Норвегию в экологической катастрофе

В России заявили, что экологической ситуации в стране вредит Норвегия — она сбрасывает опасные токсичные отходы в Баренцево море, которые сносит течением к берегам РФ.

Как сказано в сообщении российского Telegram-канала "Сводки Арктики", отходы смываются течением в сторону России "и затем становятся предметом обвинения нашей страны со стороны международных экологических организаций, в том числе, норвежских".

Утверждается, что такими действиями Норвегия стремится подставить Россию, обвинив ее в нарушении технологий производства на Кольском полуострове.

Побережье Баренцева моря Sensum.Club

"Более того, сбросом у Норвегии на глубине более 300 м и выявлением у берегов РФ токсичных отходов происходит изучение донной обстановки, для последующего использования ее результатов против безопасности нашей страны", — считают авторы Telegram-канала.

Там же подчеркнули, что власти Норвегии разрешили компании Nussir начать добычу меди в муниципалитете Квалсунн. Отходы якобы будут сбрасываться "непосредственно в национальный фьорд Реппарфьорд, но в большей степени экологические последствия из-за течения затронут морские воды вблизи России".

В "Сводках Арктики" также заявляют, что этот проект назван самым вредным для окружающей среды в истории Норвегии.

Как писал OBOZREVATEL, незаконная добыча песка в оккупированной Россией Керчи привела к массовому загрязнению городского пляжа, что грозит украинскому Крыму экологической катастрофой.

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