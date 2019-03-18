|Новости России
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

"Хотят нас подставить!" В России обвинили Норвегию в экологической катастрофе

1.2тЧитать материал на украинском

В России заявили, что экологической ситуации в стране вредит Норвегия — она сбрасывает опасные токсичные отходы в Баренцево море, которые сносит течением к берегам РФ.

Как сказано в сообщении российского Telegram-канала "Сводки Арктики", отходы смываются течением в сторону России "и затем становятся предметом обвинения нашей страны со стороны международных экологических организаций, в том числе, норвежских".

Утверждается, что такими действиями Норвегия стремится подставить Россию, обвинив ее в нарушении технологий производства на Кольском полуострове.

Новости
''Готовил теракт'': в Норвегии после нападения задержали россиянина

Побережье Баренцева моря

Побережье Баренцева моря

Sensum.Club

"Более того, сбросом у Норвегии на глубине более 300 м и выявлением у берегов РФ токсичных отходов происходит изучение донной обстановки, для последующего использования ее результатов против безопасности нашей страны", — считают авторы Telegram-канала.

Там же подчеркнули, что власти Норвегии разрешили компании Nussir начать добычу меди в муниципалитете Квалсунн. Отходы якобы будут сбрасываться "непосредственно в национальный фьорд Реппарфьорд, но в большей степени экологические последствия из-за течения затронут морские воды вблизи России".

В "Сводках Арктики" также заявляют, что этот проект назван самым вредным для окружающей среды в истории Норвегии.

"Хотят нас подставить!" В России обвинили Норвегию в экологической катастрофе
"Хотят нас подставить!" В России обвинили Норвегию в экологической катастрофе

Как писал OBOZREVATEL, незаконная добыча песка в оккупированной Россией Керчи привела к массовому загрязнению городского пляжа, что грозит украинскому Крыму экологической катастрофой.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Теги
Экологияэкологическая катастрофа
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
10
7
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
россия страна террорист и окупант! смерть росийским выплядкам
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения