"Хоть выбрасывай": пропагандисты Путина нелепо оправдались за "летающий вагон для скота" из Уханя

У Путина оправдались за ужасные условия на борту самолета, которым экстренно эвакуировали россиян из эпицентра коронавируса города Ухань в Тюмень.

В эфире телеканала "Россия 1" пропагандист Евгений Попов заявил, что всем не угодишь, и никто не задается простыми вопросами, почему для транспортировки был выбран военный, а не пассажирский самолет. Соответствующее видео опубликовал пользователь Vіtаuskаs на странице в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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"Всем, естественно, не угодишь. Говорят, транспортный самолет не комфортабельный, салон шумный, кормили армейским сухим пайком, мало ли чего еще. При этом активно постят и размещают в сети вот эти фотографии, мол, сравните две эвакуации из Ухани - россиян и граждан Узбекистана, Казахстана. У них самолеты с мягкими креслами. При этом никто не задается абсолютно простыми вопросами, что военный ИЛ-76 после вируса отмыть, обработать, дезинфицировать гараздо проще. А пассажирский лайнер с мягкими креслами и обшивкой после такой транспортировки хоть выбрасывай", – сказал Попов.

Пропагандисты нелепо оправдались за "летающий вагон для скота" из Уханя Скриншот из видео

А все русофобы, критикующие летающий вагон для скота с ведром вместо туалета, могут прямо сейчас отправляться мыть после вируса мягкие кресла и комфортный интерьер фашистского грузового Kalitta Air Boeing 747-400F (N705CK), которым производилась эвакуация американских граждан 😁 pic.twitter.com/UWNH9swWpP — Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) February 11, 2020

Как писал OBOZREVATEL ранее, россиянам, которых экстренно эвакуировали из эпицентра коронавируса города Ухань в Тюмень, пришлось столкнуться с ужасными условиями в самолете – отсутствием еды, воды и туалета на протяжении 12 часов.

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