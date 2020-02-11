"Хоть выбрасывай": пропагандисты Путина нелепо оправдались за "летающий вагон для скота" из Уханя

У Путина оправдались за ужасные условия на борту самолета, которым экстренно эвакуировали россиян из эпицентра коронавируса города Ухань в Тюмень.
В эфире телеканала "Россия 1" пропагандист Евгений Попов заявил, что всем не угодишь, и никто не задается простыми вопросами, почему для транспортировки был выбран военный, а не пассажирский самолет. Соответствующее видео опубликовал пользователь Vіtаuskаs на странице в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Всем, естественно, не угодишь. Говорят, транспортный самолет не комфортабельный, салон шумный, кормили армейским сухим пайком, мало ли чего еще. При этом активно постят и размещают в сети вот эти фотографии, мол, сравните две эвакуации из Ухани - россиян и граждан Узбекистана, Казахстана. У них самолеты с мягкими креслами. При этом никто не задается абсолютно простыми вопросами, что военный ИЛ-76 после вируса отмыть, обработать, дезинфицировать гараздо проще. А пассажирский лайнер с мягкими креслами и обшивкой после такой транспортировки хоть выбрасывай", – сказал Попов.
Пропагандисты нелепо оправдались за "летающий вагон для скота" из Уханя
Скриншот из видео
А все русофобы, критикующие летающий вагон для скота с ведром вместо туалета, могут прямо сейчас отправляться мыть после вируса мягкие кресла и комфортный интерьер фашистского грузового Kalitta Air Boeing 747-400F (N705CK), которым производилась эвакуация американских граждан 😁 pic.twitter.com/UWNH9swWpP— Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) February 11, 2020
Как писал OBOZREVATEL ранее, россиянам, которых экстренно эвакуировали из эпицентра коронавируса города Ухань в Тюмень, пришлось столкнуться с ужасными условиями в самолете – отсутствием еды, воды и туалета на протяжении 12 часов.
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