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12 февраля • обновлено в 00:39
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"Хоть выбрасывай": пропагандисты Путина нелепо оправдались за "летающий вагон для скота" из Уханя

2.1т
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У Путина оправдались за ужасные условия на борту самолета, которым экстренно эвакуировали россиян из эпицентра коронавируса города Ухань в Тюмень.

В эфире телеканала "Россия 1" пропагандист Евгений Попов заявил, что всем не угодишь, и никто не задается простыми вопросами, почему для транспортировки был выбран военный, а не пассажирский самолет. Соответствующее видео опубликовал пользователь Vіtаuskаs на странице в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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"Всем, естественно, не угодишь. Говорят, транспортный самолет не комфортабельный, салон шумный, кормили армейским сухим пайком, мало ли чего еще. При этом активно постят и размещают в сети вот эти фотографии, мол, сравните две эвакуации из Ухани - россиян и граждан Узбекистана, Казахстана. У них самолеты с мягкими креслами. При этом никто не задается абсолютно простыми вопросами, что военный ИЛ-76 после вируса отмыть, обработать, дезинфицировать гараздо проще. А пассажирский лайнер с мягкими креслами и обшивкой после такой транспортировки хоть выбрасывай", – сказал Попов.

Пропагандисты нелепо оправдались за "летающий вагон для скота" из Уханя

Пропагандисты нелепо оправдались за "летающий вагон для скота" из Уханя

Скриншот из видео

Как писал OBOZREVATEL ранее, россиянам, которых экстренно эвакуировали из эпицентра коронавируса города Ухань в Тюмень, пришлось столкнуться с ужасными условиями в самолете – отсутствием еды, воды и туалета на протяжении 12 часов.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Россия
Теги
самолет пропаганда
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Комментарии
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Вислоухим ли хрюкать в этой ситуации? Их вообще никто не забирает.
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2
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Украина когда своих эвакуирует хотя бы на ослах?
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