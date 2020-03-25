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25 марта • обновлено в 19:06
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Голосование за пожизненное правление Путина перенесли: опубликован документ

1.5т
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Президент России Владимир Путин перенес дату общероссийского голосования по конституционным поправкам, которые позволят ему оставаться главой государства больше двух сроков подряд.

Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля 25 марта (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

Голосование за пожизненное правление Путина перенесли: опубликован документ

Голосование должно было состоятся 22 апреля, но его перенесли из-за ситуации с распространением коронавируса.

"Во избежание возникновения рисков для здоровья граждан Российской Федерации в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой", – сказано в документе.

Новая дата голосования будет назначена отдельным указом президента РФ.

Указ о переносе голосования

Указ о переносе голосования

kremlin.ru

Указ о переносе голосования

Указ о переносе голосования

kremlin.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по конституционным поправкам.

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Автор
Юрий Сергиенко
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Конституция
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