"Закон один для всех!" На Путина подали в суд

В России юрист из Владивостока Максим Чихунов подал заявление о привлечении к административной ответственности президента РФ Владимира Путина за езду на мотоцикле без шлема.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, отметив, что заявление было направлено через интернет-приемную начальнику отдела ГИБДД в оккупированном Севастополе.

Онлайн заявление в полицию Скриншот

Онлайн заявление в полицию Скриншот

"Путин совершил правонарушение. Он и его там окружение. Закон для всех един. Никаких двойных стандартов", – заявил юрист.

Онлайн заявление в полицию Скриншот

Онлайн заявление в полицию Скриншот

Путин в Крыму

Путин в Крыму

Путин в Крыму

Путин в Крыму

Путин в Крыму

Путин в Крыму

Путин в Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 августа Путин вновь незаконно прибыл в оккупированный Крым. Глава Кремля приехал в Севастополь для участия в шоу российских байкеров "Ночных волков". Там Путин прокатился на мотоцикле "Урал". За ним на пассажирском сиденье сидел "врио губернатора Севастополя" Михаил Развожаев, а в коляске – "глава Республики Крым" Сергей Аксенов.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с несанкционированным визитом Путина в оккупированный Крым.

Отметим, что Владимир Путин разозлил сеть поездкой в оккупированный Крым.

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