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Это фиаско: рейтинг Путина в России рекордно рухнул

1.5тЧитать материал на украинском

Рейтинг доверия россиян к президенту Российской Федерации Владимиру Путину рухнул до показателя антирекорда — 33,4%.

Это самый низкий показатель за последние 15 лет, отмечается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Владимир Путин

Владимир Путин

Согласно данным социологических исследований, еще в конце декабря 2018 года рейтинг доверия российского лидера составлял 36,5%. Однако менее чем за месяц он обвалился сразу на более чем 3%. Вместе с тем, Путин продолжает занимать первое место среди политиков, которым доверяют граждане страны-агрессора.

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Рейтинг Путина внезапно рухнул в России: что произошло

На втором месте в нем разместился министр обороны России Сергей Шойгу. Отметим, что его рейтинг также упал с 16% в декабре до 13,7% в январе.

Третью позицию в списке доверия россиян занял министр иностранных дел Сергей Лавров, чьи показатели также существенно снизились — с 11,7% до 9,3%.

Это фиаско: рейтинг Путина в России рекордно рухнул

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский журналист Роман Цимбалюк привел данные опроса "Левада-Центра", согласно которым 53% россиян высказали свое недоверие к российским властям, а 15% и вовсе не исключили, что вскоре в России произойдет государственный переворот.

Также он обратил внимание на то, что между Путиным и Медведевым пролег раскол. Об этом, по его словам, свидетельствуют санкции, введенные правительством РФ против Украины наперекор желанию российского президента.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Владимир ПутинСергей ШойгуСергей Лавров
Место
Россия
Тег
Новости России
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Посмеяло)))Это для идиотов Милочки если сравнивать рейтиинг Путина с рейтингом алкаша...то это слон и таракан
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