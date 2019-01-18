Дочь топ-менеджера ''Роснефти'' покончила с собой

В России дочь одного из топ-менеджеров крупной нефтегазовой компании "Роснефть" покончила с собой, выпрыгнув из окна.

15-летняя девочка совершила суицид после ссоры с родителями, сообщает Телеграм-канал Mash.

"15-летняя Ксюша родилась в семье замглавы одного из отделов российского нефтегиганта. Родители и двое детей (у Ксюши был маленький брат) жили мирно и почти не ругались. Но 16 января девочка вернулась домой немного выпившей после дня рождения подруги. Поссорилась с мамой, приняла все слишком близко к сердцу. Эмоции и алкоголь сделали свое дело. Девочка заперлась в комнате, а потом выпрыгнула из окна", – сказано в сообщении.

Официальной информации от родителей или полиции пока не поступало.

Скорая помощь, Россия

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