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11 октября • обновлено в 17:10
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"Стук со дна": депутат РФ опозорился в сети из-за русского языка

1.2т Читать материал на украинском

Депутат Законодательной Думы Хабаровского края (Россия) от фракции КПРФ Сергей Ильин опозорился в сети из-за безграмотности.

Так, в Telegram-канале "Орфосвинство и идиомаркетинг" опубликовали скриншоты его постов в Instagaram с многочисленными ошибками. Судя по фото, политик абсолютно не знает элементарных правил русского языка.

Сергей Ильин

Сергей Ильин

Так, его комментарии пестрят такими словами, как, например, "аппаненты", "выходет", "предлогаешь", "садяться", учавствую", "дифицыт", "аппозиция", "избератели", "эксплуотируя" и прочим.

"Найден абсолютно безграмотный депутат от КПРФ. Стук со дна какой-то", – возмутились авторы поста, которые опубликовали "перлы" Ильина.

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"Безграмотные создания!" Фарион после Новосад устроила новый грамматический скандал
Ошибки Ильина

Ошибки Ильина

Telegram-канал "Орфосвинство и идиомаркетинг"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее языковед, общественный и политический деятель Ирина Фарион устроила в сети скандал вокруг украинского министра образования и науки Анны Новосад, которая допустила ряд грубейших ошибок в одном из своих первых министерских постов в Facebook.

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Тема
Языковой скандал
Место
Россия Хабаровск
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