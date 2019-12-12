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12 декабря • обновлено в 12:57
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"Даже Италия была роднее": российский профессор назвал Гоголя украинцем

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Россия была чужой страной для украинского писателя Николая Гоголя, которого пропаганда в РФ сделала "русским".

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал скандальный профессор филологии из Москвы Гасан Гусейнов, оценивая влияние русского языка в Украине. По его словам, для Гоголя даже Италия была роднее России, не говоря уже о полтавском селе Диканька, где он родился.

Гасан Гусейнов

Гасан Гусейнов

"Может быть, даже 70% украинцев говорит в обиходе на русском, но это совсем не значит, что Украина – это Россия. Это Украина и там свой русский язык, свои писатели и философы, которые просто пишут по-русски. Как Булгаков (Михаил Булгаков, украинский писатель, родился в Киеве. – ред). Писал по-русски, но жил в Киеве в какой-то период. Как и Гоголь, для которого Россия была чужой страной. Даже Италия для него была большей родиной, не говоря уже о Диканьке. Поэтому сам по себе язык, на котором что-то написано, более крупная сущность, чем страна, а в другом отношении – более частная и домашняя. Это все равно, что писать по-английски, но быть ирландским писателем", – подытожил он.

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Полную версию интервью с Гасаном Гусенойвым читайте на OBOZREVATEL в субботу, 14 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, раннее Гусейнов объяснил отсутствие украиноязычных школ и школ с языками других нацменьшин в России. По его словам, это результат экономии денег в СССР.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Иванова
Тема
российская пропаганда
Персона
Михаил Булгаков
Место
Россия
Теги
пропаганда Новости России
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Хо Хол
Хо Хол
Кант - русский философ. Он в Калининграде родился.
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