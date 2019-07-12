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"Большая игра" Суркова: вскрылся интересный факт о разговоре Зеленского и Путина

7.4т Читать материал на украинском

Президента Украины Владимира Зеленского убедили позвонить лидеру РФ Владимиру Путину аргументы помощника последнего Владислава Суркова, который борется за влияние в Кремле.

Об этом пишет Telegram-канал "Легитимный". Так, действовал Сурков якобы через представителей главы Украины.

Отмечается, что он внушил команде Зеленского, что президенту нужно действовать, чтобы послать сигнал своему электорату на юго-востоке, что он готов к миру и диалогу с РФ, а этот звонок стал отличным поводом.

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Также предполагается, что встреча "Нормандской четверки" на уровне экспертов, на которую отправился 12 июля и помощник президента РФ, имеет огромное значение для Суркова в борьбе за влияние в Кремле по украинскому вопросу.

"Сурков таким шагом оставляет себя в "большой игре", – резюмировал автор.

Владислав Сурков

Владислав Сурков

rus.delfi.lv

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 11 июля президент Украины Зеленский позвонил президенту РФ Путину. В сообщении Офиса президента говорится: "Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков". Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ.

  • Зеленский прокомментировал звонок, рассказав, что просил Путина вернуть пленных моряков.

  • Путин после разговора с Зеленским обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ проблематику российско-украинских отношений.

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Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин Владислав Сурков
Место
Россия
Тег
Новости России
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
"...он внушил команде Зеленского, что президенту нужно действовать, ..." Это сын Мессинга!! А Обосс- сбори ще д е би лов!
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
видимо наш "дорогой" если так и дальше так с рашей "задружится" - вскоре станем "хведеральным" округом...
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