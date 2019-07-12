"Большая игра" Суркова: вскрылся интересный факт о разговоре Зеленского и Путина

Президента Украины Владимира Зеленского убедили позвонить лидеру РФ Владимиру Путину аргументы помощника последнего Владислава Суркова, который борется за влияние в Кремле.

Об этом пишет Telegram-канал "Легитимный". Так, действовал Сурков якобы через представителей главы Украины.

Отмечается, что он внушил команде Зеленского, что президенту нужно действовать, чтобы послать сигнал своему электорату на юго-востоке, что он готов к миру и диалогу с РФ, а этот звонок стал отличным поводом.

Зеленский позвонил Путину

Также предполагается, что встреча "Нормандской четверки" на уровне экспертов, на которую отправился 12 июля и помощник президента РФ, имеет огромное значение для Суркова в борьбе за влияние в Кремле по украинскому вопросу.

"Сурков таким шагом оставляет себя в "большой игре", – резюмировал автор.

Владислав Сурков rus.delfi.lv

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 июля президент Украины Зеленский позвонил президенту РФ Путину. В сообщении Офиса президента говорится: "Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков". Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ.

Зеленский прокомментировал звонок, рассказав, что просил Путина вернуть пленных моряков.

Путин после разговора с Зеленским обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ проблематику российско-украинских отношений.

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