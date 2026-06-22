ВРП рассмотрит жалобу на судью Гольник в связи с дискредитацией нидерландской правозащитницы

Высший совет правосудия принял к рассмотрению жалобу в отношении действий судьи Октябрьского районного суда города Полтавы Ларисы Гольник.

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Об этом сообщает "Униан" со ссылкой на страницу Игоря Луценко в Facebook.

Инициатор обращения, бывший народный депутат, участник АТО, а ныне сержант ВСУ Игорь Луценко, обвиняет судью в участии в целенаправленной дискредитационной кампании против нидерландской правозащитницы Мариам Ламберт, которая занимается спасением и возвращением депортированных в РФ украинских детей. Для этого Гольник использовала материалы с анонимного сайта, заблокированного в Украине из-за связей с Россией.

Как сообщает Игорь Луценко на своей странице в Facebook, судья Лариса Гольник неоднократно размещала в своём профиле в социальной сети Facebook гиперссылки на материалы ресурса Kritika.news. В текстах неизвестных авторов, которые распространяла судья, содержались безосновательные обвинения в адрес представительницы благотворительной организации "Orphans Feeding Foundation" Мариам Ламберт в "мошеннических действиях с благотворительными средствами" и якобы "действиях в пользу российской стороны".

Игорь Луценко подчеркивает, что сайт Kritika.news является частью российской информационной сети. Его деятельность на территории Украины была официально признана вредоносной и заблокирована решением Государственной службы специальной связи и защиты информации. Военнослужащий убежден, что представительница судебной власти не могла случайно ссылаться на подобные источники, и прямо обвиняет её в участии в заказной кампании.

"Очевидно, что с Гольник договорились, чтобы она занялась распространением черной лжи о Ламберте", – отмечает экс-депутат в своем посте.

Он также указывает на парадоксальность ситуации, когда украинская судья ретранслирует сообщения с вражеских площадок: "То есть оказалось, что Гольник является именно тем, в чём она обвиняла Мариам Ламберт – распространителем российских нарративов, дискредитирующей Украину и её друзей".

На данный момент жалоба Луценко с изложенными фактами уже официально принята Высшим советом правосудия к рассмотрению.

По информации Луценко, появление дискредитирующих материалов против Мариам Ламберт связано с её конфликтом с командой Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

Как утверждает инициатор жалобы, представители омбудсмена якобы присвоили десятки тысяч евро, которые нидерландская правозащитница привлекла для проведения операций по спасению депортированных украинских детей. После этого Ламберт публично обратилась к Президенту Украины с просьбой инициировать ревизию деятельности Офиса Уполномоченного ВРУ. Луценко отмечает, что именно в ответ на этот шаг в информационном пространстве началась кампания "черного пиара" против голландки, к которой, по его версии, присоединилась судья Гольник.

Стоит напомнить, что авторитет Мариам Ламберт в Украине подтвержден на государственном уровне: в 2022 году она была награждена Президентом Украины Орденом "За заслуги" III степени за весомый личный вклад в поддержку государственного суверенитета и популяризацию нашего государства в мире.

Ранее Первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия возбудила дело против Ларисы Гольник по жалобе председателя общественного объединения "Последний Бастион" Геннадия Сикалова. В ней судью обвиняют в незаконном сборе и использовании конфиденциальной информации о заявителе и его семье. Согласно материалам дела, Гольник, вероятно, получила незаконный доступ к интегрированной межведомственной информационно-телекоммуникационной системе "Аркан", откуда получила данные о пересечении границы бывшей женой Сикалова. Полученную информацию с ограниченным доступом судья, как утверждается в жалобе, передала своему мужу, который впоследствии обнародовал ее в Facebook.

Если ВСП установит факт нарушения судейской этики в этих эпизодах и подтвердит новые обвинения со стороны Игоря Луценко, Ларисе Гольник может грозить дисциплинарная ответственность вплоть до увольнения с должности судьи.