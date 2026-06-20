Возле "Буковеля" раскрыли схему незаконного завладения 17 гектарами леса: какова стоимость земли и кто входил в состав преступной группы. Фото

Украинские правоохранители раскрыли организованную преступную группу, которая незаконно завладела землями лесного фонда возле Буковеля на сумму свыше 50 миллионов гривен. В результате действий злоумышленников из государственной собственности незаконно выбыли около 20 гектаров земель. Часть этих участков фигуранты уже начали использовать под застройку – на отдельных из них возводили гостиничные объекты.

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Об этом сообщили в Национальной полиции Украины и генеральный прокурор Руслан Кравченко. Речь идет о 14 земельных участках, расположенных в Поляницком лесничестве ГП "Ворохтянский лесхоз" — в пешей доступности от туристического комплекса "Буковель".

Подробности схемы

В состав группы входили бывший руководитель одного из подразделений Госгеокадастра в Ивано-Франковской области, лица из числа бывших сотрудников правоохранительных органов, а также руководители и владельцы коммерческих структур, заинтересованные в реализации строительных проектов в регионе.

"Участниками схемы выступили бывший руководитель отдела Госгеокадастра в Яремче, бывшие сотрудники правоохранительных органов, инженеры, геологи, геодезисты, местные предприниматели и застройщики. К сожалению, среди них оказался и действующий сотрудник прокуратуры. Это еще раз доказывает, что очищение системы не является декларативным. Оно продолжается, и этот процесс необратим", – отметил Кравченко.

Соучастники подделывали документы и использовали фиктивную техническую документацию, присваивали участкам кадастровые номера и регистрировали их на подставных лиц. Конечной целью была дальнейшая коммерческая застройка этих территорий.

Роли между участниками группы были четко распределены: одни подбирали земельные участки, другие обеспечивали изготовление поддельных документов, внесение сведений в Государственный земельный кадастр и последующую регистрацию права собственности на подконтрольных лиц. К реализации схемы также привлекались отдельные государственные регистраторы, частные нотариусы и другие лица.

"Полицейские установили, что документы, на основании которых оформлялись земельные участки, фактически никогда не выдавались уполномоченными органами. Решения сельского совета, указанные в государственных актах, не касались передачи этих земель в собственность, а сами документы существовали лишь в виде поддельных графических изображений", – говорится в сообщении.

По данным Нацполиции, ранее в рамках этого уголовного производства было сообщено о подозрении семерым номинальным владельцам земельных участков. Они уже получили приговоры суда за мошенничество в особо крупных размерах, подделку и использование поддельных документов, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

Сейчас же полицейские провели очередной этап обысков на территории Ивано-Франковской области. Шестерым участникам организованной преступной группы сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем обмана, совершенном организованной группой, а также в подделке и использовании поддельных документов и легализации имущества, полученного преступным путем. Санкции соответствующих статей УК Украины предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Всего в суд направлено 13 обвинительных актов, отметил генпрокурор. 26 незаконно присвоенных земельных участков – около 3,5 гектаров земель – возвращены государству через суд.

"И речь идет не только о государственном лесе, который пытались превратить в частный актив. А о людях, которые решили, что могут это сделать безнаказанно. Не могут. Ответственность будет неотвратимой. Моя позиция однозначна – для закона нет "своих" и "чужих". Сотрудник прокуратуры, правоохранитель или любой чиновник, причастный к преступлению, будет отвечать наравне с другими", – подчеркнул Кравченко.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский суд вернул государству 10 гектаров земель лесохозяйственного назначения в Киевской области. Участки 20 лет находились в незаконном пользовании юридических лиц, связанных с бывшим экс-депутатом и государственным изменником Виктором Медведчуком

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