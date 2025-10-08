Вернется ли в Украину 'Космолот'

Онлайн-казино "Космолот" готовится вернуться на украинский рынок. Об этом написал эксперт-аналитик Борис Кушнирук на своей странице в facebook

"В начале сентября появились сведения, что оператор компенсировал нанесенный бюджету ущерб и таким образом добился разблокировки счетов через суд. Это расценивается как прелюдия к возобновлению работы компании. Трудно представить, что владельцы добивались бы снятия ареста и компенсировали бы государству убытки, если бы не планировали снова вести деятельность", – написал он.

Ранее появилась информация, что Шевченковский районный суд Киева снял арест со счетов ООО "Спейсикс", юридического лица, работающего под этим брендом.

"Однако, ситуация приобретает интерес не только из-за того, что причиной ареста были выдвинутые БЭБ обвинения в уклонении от уплаты 1 млрд грн налогов. В публикациях медиа этот бренд давно и прочно связывают с Сергеем Токаревым – подсанкционным россиянином, основателем инвестфонда Roosh", – отметил эксперт.

В 2022 году звучали заявления о том, что господин Токарев беспрепятственно выезжает и въезжает в Украину, неоднократно посещал оккупированный Крым через Москву в обход государственной границы и может сотрудничать с ФСБ. Все это, как тогда писали, не помешало его партнерству с "Дія.City", подчеркнул Кушнирук.

Эксперт также напомнил, что в 2022 году проверку деятельности предпринимателя начала Служба безопасности Украины.

До того, еще в 2016 году, во времена президентства Петра Порошенко, он попал под санкции СНБО (против него ввели 10 ограничений, включая блокирование активов). Однако, уже в 2020 году, после смены власти, вышел из-под санкционных ограничений, напомнил эксперт.

"Удастся ли ему восстановить свой бизнес? Если учесть, что сейчас за регулирование в сфере гемблинга, в отличие от 2022 года, отвечает Минцифры, к сфере деятельности которого относится и "Дія.Сіті", то возможное развитие событий может быть еще интереснее, чем кажется на первый взгляд. Поэтому, пожалуй, стоит ставить вопрос не вернется ли "Космолот" на рынок онлайн-гемблинга, а когда приятное для этого господина событие произойдет", – подчеркнул Борис Кушнирук.