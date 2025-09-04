В Минюсте сказали, что произошло с экспертами, которые занимались экспертизой в деле Порошенко. Документ

Научно-исследовательский центр судебной экспертизы в сфере информационных технологий и интеллектуальной собственности Министерства юстиции Украины предоставил ответ относительно статуса экспертов, которые работали над экспертизой в рамках расследования против пятого президента Украины Петра Порошенко по делу о Харьковских соглашениях и закреплении в Конституции Украины намерения присоединиться к ЕС и НАТО.

Об этом говорится в материале "Буквы".

Ответ Центра подтверждает, что трое из четырех экспертов, участвовавших в подготовке экспертизы, уволились из Центра вскоре после завершения работы над этим делом.

Согласно предоставленной информации, Александр Козлов, Сергей Полуянов и Роман Момот, которые работали в Центре с января 2024 года, были уволены летом 2025-го. Козлов и Момот прекратили сотрудничество 23 июня 2025 года, а Полуянов – 4 августа 2025 года. Все трое были уволены в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 36 Кодекса законов о труде Украины, предусматривающим прекращение трудового договора по соглашению сторон. Четвертый эксперт, Игорь Шебалков, который работает в Центре с 1 ноября 2022 года, остается в должности.

Увольнение трех экспертов произошло вскоре после завершения экспертизы, которая была ключевой в деле против Порошенко по Харьковским соглашениям.

По мнению адвоката Порошенко Ильи Новикова, экспертиза, три подписанта которой уже уволились, не имеет целью установить истину. Ее задача – дать основания для нужного решения. Новиков отмечает, что эта технология давно поставлена на поток в российской системе "правосудия".

В марте этого года "Буквы" получили из собственных источников в Верховной Раде запрос от ГБР в Аппарат Верховной Рады, в котором заместитель руководителя управления ГБР Артем Яблонский требовал "предоставить заверенные копии... Закона Украины "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)" от 07.02.2019 №2680-VIII, а также материалов дела по внесению и рассмотрению проекта этого Закона Украины".

Представители Порошенко связывают активность ГБР с желанием обвинить его в содействии заключению Харьковских соглашений, которое состоялось 21 апреля 2010 года, сразу после прихода к власти Виктора Януковича. За месяц до подписания соглашений Порошенко отправили в отставку с должности министра иностранных дел. По словам Новикова, из-за этого несоответствия в дело решили добавить эпизод о закреплении в 2019 году в Конституции Украины курса на членство в ЕС и НАТО, мол, ГБР намерено доказать, что именно эти изменения в Конституцию вызвали полномасштабное российское вторжение, а следовательно, были государственной изменой.

Как отметили в ОО "Центр исследования законодательства Украины", статьи 101 и 242 Уголовно-процессуального кодекса Украины, равно как и статья 14 Закона "О судебной экспертизе", прямо запрещают эксперту решать вопросы права – это исключительное полномочие суда (а в вопросах конституционности – исключительно Конституционного Суда). Кроме того, специализация экспертов (в сфере военных исследований, электроприборов, взрывных устройств, баллистики и пожарной безопасности) – не соответствует содержанию вопросов, поставленных следствием.