В Кропивницком мужчина сорвал флаг Украины и топтал его ногами: нарушителя задержали

В Кропивницком произошел инцидент, который возмутил местных жителей. 5 сентября 2025 года возле одной из автостанций города 43-летний мужчина в состоянии опьянения сорвал Государственный флаг Украины, порвал его и начал топтать ногами.

Видео дня

Теперь ему грозит наказание. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Что известно

"Происшествие произошло 5 сентября 2025 года возле одной из автостанций областного центра. По предварительным данным, 43-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сорвал Флаг, порвал его и начал топтать ногами", – говорится в сообщении.

Очевидцы происшествия пытались помешать мужчине. Один из знакомых нарушителя поднял поврежденный флаг и сохранил его до приезда правоохранителей. Событие также подтвердил другой свидетель, который присутствовал на месте инцидента.

Правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 338 УК Украины – публичное надругательство над Государственным Флагом, Гербом или Гимном Украины.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области задержали мужчину, который сорвал флаг Украины, который был установлен на воротах, и бросил его на землю. По факту надругательства над государственным символом открыто уголовное производство.

Как сообщал OBOZ.UA, во время митинга в Бяла-Подляске (Люблинское воеводство Польши) один из участников – сторонник кандидата в президенты, депутата Европарламента Гжегожа Брауна – сорвал с ратуши флаг Украины. Политик заявил, что ответственность за инцидент берет на себя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!