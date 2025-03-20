Соблазнились на легкие деньги и сломали себе жизнь: как поплатились подростки за диверсии, устроенные по заказу РФ

С декабря 2024 года по настоящее время в Украине было зафиксировано более 40 фактов поджогов автомобилей военных или релейных шкафов на железной дороге, и ко многим из них были причастны подростки. Все несовершеннолетние выполняли диверсионные заказы из России, иногда этого и не осознавая, соблазнившись на "быстрые деньги".

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Диверсантов задерживают, после чего они ждут приговора суда в следственных изоляторах, признаваясь: понимают, что поступили нехорошо, но предательствами государства себя не считают. Об этом один из фигурантов рассказал в комментарии СМИ.

Отмечается, что обычно несовершеннолетние диверсанты получали предложение заработать "быстрые деньги" за уничтожение железнодорожного оборудования, автомобилей военнослужащих ВСУ и помещений ТЦК от неизвестных через мессенджер Telegram. Российские вербовщики умело манипулируют украинскими подростками: сначала убеждают, что им за это ничего не будет, а затем, в случае отказа, угрожают.

Так было с 17-летним Никитой, который попал в Киевский следственный изолятор (в простонародье "Дед Лукьян"). Там в ожидании суда находятся еще 10 граждан Украины, которые не достигли 18 лет.

"Разговаривали с товарищем, тот как раз искал работу. В одном из чатов ему предложили быструю подработку, и он рассказал мне об этом. Сначала мы не согласились с тем предложением, но когда "работодатели" начали угрожать убийством наших родных и близких, испугались и сделали то, что от нас требовали", – заявил парень.

По его словам, сначала заказчики прислали ребятам инструкции: что и в какой последовательности делать координаты размещения объекта поджога. Отмечали, что видеофиксация проделанной работы является обязательно условием – выплата обещанного денежного вознаграждения будет только в обмен на снятый на камеру поджог.

"Нам сказали, что это будет обычная "хулиганка", будто мы поможем "воздействовать" на каких-то людей, потому что заказчик хочет "оттеснить" их бизнес. Пообещали сто долларов", – добавил Никита.

Детство парень прожил в деревне с бабушкой и старшей сестрой, пока она не переехала на учебу в столицу. Сам он после окончания десятого класса пошел в ПТУ, учился на электрика. Говорит, нравилось. А потом переехал поближе к сестре, снимал квартиру. Деньги на это были, потому что хорошо зарабатывал на отстройках вокруг Киева: в Буче, Гостомеле.

Теперь Никиту обвиняют по статье 113. Диверсия (совершение в целях ослабления государства взрывов, поджогов или других действий, направленных на массовое уничтожение людей, причинение телесных повреждений или иного ущерба их здоровью, на разрушение или повреждение объектов, имеющих важное значение для самоуправления. массовое отравление, распространение эпидемий, эпизоотий или эпифитотий). Парню предъявлены обвинения по п. 2 статьи о диверсии: "те же деяния, совершенные в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, наказываются лишением свободы на срок 15 лет или пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества".

"Предателем я себя не считаю. Конечно, понимал, что сжечь чужое имущество, тем более релейный шкаф на железной дороге – это нехорошо, и по головке за это не погладят, но ни о какой диверсии тогда не думал. Не знал, что ФСБовцы так вербуют. Стыдно и очень жалею, многие знакомые теперь на войне…" – добавил Никита.

Что и как на самом деле, горе-диверсантам объяснили уже правоохранители в тот же вечер после поджога, когда задержали их с четкими доказательствами совершенного преступления: видео, отснятое поджигателями, было красноречивым. "Разговорить" парня на какие-то подробности произошедшего нельзя было, ведь пока идет следствие, о таком расспрашивать запрещено.

"Мы их презираем. Хочу, чтобы об этом знали все, кто продался врагу", – сказал журналистам 17-летний Богдан (попал в СИЗО из-за кражи) об отношении заключенных к таким, как его сверстник-диверсант.

Первый заместитель главы СБУ Сергей Андрущенко во время совместного брифинга с начальником Национальной полиции Иваном Выговским уточнил, что спецназовцы и правоохранители в общей сложности установили 497 человек, которые совершали поджоги объектов "Укрзалізниця", автомобилей военнослужащих, а также устанавливали самодельные взрывчатки, устраивая теракты с посягательством на жизнь военных и полицейских.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте СБУ и Нацполиция задержали еще восемь поджигателей, выполнявших заказы РФ в разных областях: жгли объекты "Укрзалізниця", военные авто и административные здания. Среди диверсантов оказались четверо 14-16-летних с Харьковщины.

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