Оправдывал агрессию России: экс-главу ячейки 'партии Шария' приговорили к 6 годам тюрьмы

Шесть лет тюрьмы получил 48-летний житель Первомайска, который являлся руководителем региональной ячейки запрещенной в Украине "партии Шария". Он признан виновным в призывах к свержению государственной власти, оправдыванию агрессии, а также передаче данных о военной технике ВСУ.

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Как передает проект "Хочу к своим", в 2023-2024 годах обвиняемый вел пророссийский Telegram-канал. В нем распространял пропаганду, делился сюжетами из кремлевских медиа, призывал к свержению действующей власти, оправдывал Россию. В частности, он повторял нарративы врага о "борьбе с б*ндеровцами" и "русской весне".

В июле 2024 года мужчина зафиксировал движение специального железнодорожного состава с бронетехникой через мост в Первомайске. В своем Telegram-канале он подробно описал количество вагонов, тип техники и направление движения, фактически передавая разведданные врагу.

Суд признал гражданина виновным по ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 114, ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 УКУ, за что назначил наказание в виде шести лет лишения свободы. Пока приговор не вступил в силу, поскольку длится срок апелляционного обжалования.

Представители проекта "Хочу к своим" напомнили:

– знаете, кто сотрудничает с врагом – пишите сюда;

– хотите прекратить сотрудничество с врагом – пишите сюда;

– хотите уехать в РФ – пишите сюда.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Херсоне разоблачили жительницу, которая в августе 2022-го согласилась сотрудничать с российской оккупационной администрацией и добровольно заняла руководящую должность ("проректора по образовательной деятельности") в незаконно созданном "Херсонском техническом университете". Там предательница внедряла образовательные стандарты РФ.

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