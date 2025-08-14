Российские захватчики стремительными темпами вывозят украинское зерно из оккупированных регионов Запорожья в РФ, чтобы перекрыть у себя зерновой кризис. Для этого они пригнали целые колонны зерновозов.

Об этом сообщил командир 422 батальона БПЛА "Люфтваффе" Николай Колесник. Он обнародовал соответствующие фото, сделанные с беспилотника.

По словам комбата, военные заметили кучу техники, которую россияне пригнали в оккупированную часть Запорожской области, и подумали, что враг готовит наступление. Украинские бойцы провели доразведку, которая показала, что оккупанты просто нагло воруют зерно.

"Думали какое-то мега наступление, столько техники, провели доразведку, а это "предприниматели" из рф выгребают зерно из оккупированной части Запорожской области, колонны зерновозов, за новым урожаем. Моя бы воля...", – написал комбат в Facebook.

Ранее руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко также сообщил, что россияне вывозят украинское зерно из оккупированной части Запорожской области в порты Ростова-на-Дону.

Он отметил, что несмотря на засуху и минимальный размер урожая, которого должно было хватить только на нужды региона и новые посевы, оккупанты тянут украинское зерно в Россию, чтобы там перекрыть зерновой кризис.

Андрющенко отметил, что сегодня россияне применяют сталинскую практику при голодоморе прошлого столетия.

"Фактически отбирают зерновые у сельхозпроизводителей за бесценок. Голодомор прошлого столетия возвращается с новой оккупацией", – написал руководитель "Центра изучения оккупации".

Как сообщал OBOZ.UA, засуха в Ростовской области и Краснодарском крае РФ – крупнейших аграрных регионах страны-агрессора, спровоцировала зерновой кризис. Россия рискует потерять значительную часть урожаев зерновых, кукурузы и подсолнечника. Эксперты прогнозируют нынешнее падение урожайности в РФ на 25%.

