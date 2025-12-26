Бизнес-империя российского олигарха и банкира Рубена Варданяна финансировала войну с Украиной. Об этом пишет политолог и военный под псевдонимом Кирилл Правдоруб (Кирилл Сазонов).

Соответствующие данные обнародованы в документальном фильме-расследовании "Замысел олигарха" производства азербайджанской студии AnewZ. Фильм посвящен российскому олигарху армянского происхождения Рубену Варданяну и его роли в финансировании карабахских сепаратистов и боевых действий против Азербайджана. Также в фильме раскрывается схема финансирования Варданяном войны в Украине.

"Один из эпизодов фильма рассказывает о том, как компания Варданяна "Тройка Диалог" отмыла и вывела из России около 9 млрд долларов. Часть этих средств использовалась именно в военных целях", - отмечает эксперт.

В 2022 году Варданян отказался от российского гражданства и с ноября 2022 года по февраль 2023 года возглавлял правительство сепаратистского Карабаха. В сентябре 2023 года он был задержан азербайджанскими правоохранительными органами и сейчас находится под судом по обвинениям в финансировании терроризма и создании незаконных вооруженных формирований.

Кирилл Правдоруб отмечает, что материалы фильма-расследования дают властям Азербайджана полные основания для расширения перечня уголовных статей в отношении Рубена Варданяна.

"Лучше передать его дело в международный трибунал, который осудит его как военного преступника в соответствии с нормами международного права. Это покажет богатым друзьям Путина, что бывает за финансирование международных военных фантазий их сумасшедшего вождя", - пишет эксперт и военный.

И для справки. По данным Forbes, состояние Рубена Варданяна оценивается в 1,2 млрд долларов. В 2022 году он занимал 116-е место в списке самых богатых людей России. Широкой публике Варданян известен как основной партнер инвестиционной компании "Тройка Диалог", а также один из основателей и президент Московской школы управления "Сколково".