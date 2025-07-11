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Работали на Россию во время оккупации: в Херсоне задержали 7 коллаборационистов. Фото

Екатерина Дутик
Расследование
3 минуты
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В Херсоне задержали 7 коллаборационистов, которые помогали оккупантам

В Херсоне задержали еще семерых местных жителей, которые сотрудничали с оккупационными властями во время временного захвата города. Служба безопасности Украины и Национальная полиция собрали доказательства их причастности к преступной деятельности в пользу агрессора.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Задержанные помогали агрессору распространять кремлевский режим на территории региона.

Среди фигурантов – семейный дуэт, который после начала оккупации добровольно вступил в созданную захватчиками структуру, так называемое "управление исполнения наказаний по Херсонской области". Коллаборационистов назначили на "должности младших инспекторов", а их обязанности заключались в охране территории и камер Северной исправительной колонии № 90, превращенной в застенок для участников украинского движения сопротивления.

Работали на Россию во время оккупации: в Херсоне задержали 7 коллаборационистов. Фото

Еще один задержанный – экс-сотрудник украинских правоохранительных органов, который перешел на сторону врага. Он присоединился к первому отряду оперативного назначения "Гром" МВД РФ и вместе с российскими силовиками проводил обыски в домах местных жителей, похищал людей и занимался мародерством.

Отдельно задержана женщина из Бериславского района – "правую руку" местного гауляйтера, которая помогала расселять российских военных в заброшенных домах украинцев.

Работали на Россию во время оккупации: в Херсоне задержали 7 коллаборационистов. Фото

Также среди подозреваемых — жительница Херсона, бывшая работница местного пенсионного фонда, которая в период оккупации стала "заместителем руководителя филиала пенсионного фонда РФ" и призывала горожан поддерживать российский режим.

Работали на Россию во время оккупации: в Херсоне задержали 7 коллаборационистов. Фото

Еще одна женщина, которую удалось разоблачить, ранее занимала должность заместителя главного врача одного из местных санаториев. Оккупанты назначили ее руководителем заведения, после чего она перерегистрировала его по российским законам и начала выплаты зарплат в рублях.

Седьмым коллаборационистом оказался житель Белозерского района, который во время фейкового "референдума" ходил по домам и призывал голосовать за присоединение Херсонщины в состав РФ.

Работали на Россию во время оккупации: в Херсоне задержали 7 коллаборационистов. Фото

Всем фигурантам сообщили о подозрении по статьям чч.5, 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Они взяты под стражу без права внесения залога – каждому грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Черниговской, Херсонской и Тернопольской областях совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Черниговской и Херсонской областных прокуратур.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали очередного агента российской Федеральной службы безопасности (ФСБ), который корректировал вражеские обстрелы Херсона. Предателем оказался 25-летний местный безработный.

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