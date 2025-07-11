Работали на Россию во время оккупации: в Херсоне задержали 7 коллаборационистов. Фото

В Херсоне задержали еще семерых местных жителей, которые сотрудничали с оккупационными властями во время временного захвата города. Служба безопасности Украины и Национальная полиция собрали доказательства их причастности к преступной деятельности в пользу агрессора.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Задержанные помогали агрессору распространять кремлевский режим на территории региона.

Среди фигурантов – семейный дуэт, который после начала оккупации добровольно вступил в созданную захватчиками структуру, так называемое "управление исполнения наказаний по Херсонской области". Коллаборационистов назначили на "должности младших инспекторов", а их обязанности заключались в охране территории и камер Северной исправительной колонии № 90, превращенной в застенок для участников украинского движения сопротивления.

Еще один задержанный – экс-сотрудник украинских правоохранительных органов, который перешел на сторону врага. Он присоединился к первому отряду оперативного назначения "Гром" МВД РФ и вместе с российскими силовиками проводил обыски в домах местных жителей, похищал людей и занимался мародерством.

Отдельно задержана женщина из Бериславского района – "правую руку" местного гауляйтера, которая помогала расселять российских военных в заброшенных домах украинцев.

Также среди подозреваемых — жительница Херсона, бывшая работница местного пенсионного фонда, которая в период оккупации стала "заместителем руководителя филиала пенсионного фонда РФ" и призывала горожан поддерживать российский режим.

Еще одна женщина, которую удалось разоблачить, ранее занимала должность заместителя главного врача одного из местных санаториев. Оккупанты назначили ее руководителем заведения, после чего она перерегистрировала его по российским законам и начала выплаты зарплат в рублях.

Седьмым коллаборационистом оказался житель Белозерского района, который во время фейкового "референдума" ходил по домам и призывал голосовать за присоединение Херсонщины в состав РФ.

Всем фигурантам сообщили о подозрении по статьям чч.5, 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Они взяты под стражу без права внесения залога – каждому грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Черниговской, Херсонской и Тернопольской областях совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Черниговской и Херсонской областных прокуратур.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали очередного агента российской Федеральной службы безопасности (ФСБ), который корректировал вражеские обстрелы Херсона. Предателем оказался 25-летний местный безработный.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!