Погибли 8 мирных жителей: дело об обстреле Харькова 28 февраля 2022 года передали в суд. Фото и видео

В Харькове завершили расследование обстрела города 28 февраля 2022 года, в результате которого погибли восемь мирных жителей и еще одна женщина получила тяжелые ранения. Обвинительный акт против четырех высокопоставленных российских военных передали в суд.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора в своем Telegram-канале. В ведомстве отметили, что речь идет об умышленном убийстве, совершенном группой лиц, и нарушении законов и обычаев войны. Дело будет рассматриваться в специальном порядке in absentia (заочное уголовное производство), поскольку подозреваемые находятся за пределами Украины.

Кровавая атака на Харьков

Следствие установило, что удары по Шевченковскому району Харькова были нанесены осколочно-фугасными кассетными боеприпасами из РСЗО "Смерч".

В результате атаки погибли 8 гражданских украинцев, среди них – 17-летний подросток. Повреждены несколько многоэтажек, школа и детский сад.

По подсчетам экспертов, сумма ущерба составляет около 15,2 миллиона гривен.

Исполнители и приказы

По данным прокуратуры, преступление совершили подразделения группировки войск "Запад", сформированной на базе Западного военного округа РФ. Решение об атаке принял заместитель начальника штаба ЗВО, а утвердили его командующий и первый заместитель командующего округа.

Непосредственный приказ осуществить обстрел отдал командир 79-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады. Несмотря на осознание угрозы массовых жертв среди гражданских, он приказал открыть огонь по жилым кварталам.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 16 сентября, российские оккупанты атаковали дронами Харьков. В результате удара есть пострадавшие, попадание пришлось в учебное заведение. Враг попал между Слободским и Основянским районами города, момент удара попал на видео.

