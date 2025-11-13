Наводили российские ракеты по энергообъектам на Сумщине и Полтавщине: двое агентов РФ получили тюремные сроки

Двое агентов РФ получили тюремные сроки за наведение российских ракет на энергообъекты в Сумской и Полтавской областях. Их деятельность разоблачила и задокументировала Служба безопасности Украины, которая провела задержание осенью 2024 года.

Видео дня

О приговоре сообщил официальный Telegram-канал Службы безопасности Украины, где также обнародовали детали следствия. В ведомстве отметили, что доказательная база позволила суду признать обвинения полностью доказанными: "Агенты корректировали вражеские удары по критической инфраструктуре, создавая угрозу для сотен тысяч людей".

Тайные задачи врага

По материалам СБУ, агенты действовали по четким инструкциям кураторов РФ и пытались фиксировать последствия воздушных атак врага. Они устанавливали замаскированные видеоловушки вблизи электроподстанций, камуфлировали мобильные телефоны и подключали их к павербанкам, чтобы обеспечить непрерывную трансляцию.

Возможно, это выглядело как обычные вещи у дороги, но на самом деле система работала на врага. И тут, честно говоря, немного страшно представлять, сколько подобных попыток могло остаться незамеченными, если бы СБУ не перехватила их вовремя.

Как действовали исполнители

По данным следствия, предателями оказались двое безработных жителей Полтавщины в возрасте 21 и 23 года. Они попали в поле зрения российских спецслужб, когда искали "легкие заработки" в Telegram-каналах. Молодые люди корректировали обстрелы по электро- и теплогенерирующих предприятиях, а также по нескольким подстанциям, которые были среди основных целей врага. СБУ задержала их в октябре 2024 года прямо вблизи объекта, где они пытались установить скрытую камеру.

Суд признал их виновными по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена в условиях военного положения. Один из обвиняемых получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, другой – 13 лет, с учетом сотрудничества со следствием. Расследование проводили сотрудники СБУ в Полтавской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, ведомству также удалось обезвредить агента ГРУ, который должен был взорвать газопровод в восточных регионах Украины. Так захватчики пытались "отрезать" от теплоснабжения часть домохозяйств Харьковской и Полтавской областей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!