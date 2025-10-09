На Ровенщине мужчина ударил ножом полицейского во время задержания: патрульные применили оружие

В городе Вараш Ровенской области мужчина ударил ножом полицейского во время задержания, ранив правоохранителя в голову и спину. Полицейские в ответ применили огнестрельное оружие.

Видео дня

Об этом сообщили в Ровенской областной прокуратуре и полиции Ровенской области. Отмечается, что нападавшего и полицейского госпитализировали.

Детали инцидента

Поздно вечером 8 октября в полицию в Вараше поступило сообщение от местного жителя о том, что во дворе возле дома неизвестный угрожает ему ножом.

Патрульные прибыли на вызов и установили, что дебоширил 36-летний варашевчанин, который ранее привлекался к уголовной ответственности за тяжкие телесные повреждения и находился на испытательном сроке.

Мужчина вел себя агрессивно, на требования полицейских не реагировал, зато начал угрожать и им ножом.

Патрульные пытались его успокоить и применили слезоточивый газ, однако нападающий продолжил агрессировать.

Несмотря на предупреждение правоохранителей о возможном применении оружия, мужчина нанес два удара ножом по голове и спине 31-летнего сержанта полиции.

Тогда другой полицейский применил огнестрельное табельное оружие и дважды выстрелил в ногу злоумышленника.

"И агрессивного мужчину, и патрульного полицейского доставили в больницу, сейчас состояние здоровья у обоих лиц удовлетворительное", – отметили в прокуратуре.

Полицейского госпитализировали с колото-резаными ранами головы и плеча. Злоумышленник получил сквозное огнестрельное ранение и перелом ноги и находится в специальной палате под охраной.

Как накажут дебошира

Под процессуальным руководством прокуратуры дебоширу сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Ему инкриминируют умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений при исполнении служебных обязанностей и хулиганство, совершенное с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.

Санкция статей предусматривает максимальное наказание лишением свободы на срок до 7 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одессе мужчина нанес ножевое ранение работнику ТЦК и скрылся с места. Раненого госпитализировали. Весь инцидент зафиксирован на боди-камеру военнослужащего, материалы передали в правоохранительные органы для документирования преступления и проведения следственных действий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!