На Ровенщине мужчина ударил ножом полицейского во время задержания: патрульные применили оружие
В городе Вараш Ровенской области мужчина ударил ножом полицейского во время задержания, ранив правоохранителя в голову и спину. Полицейские в ответ применили огнестрельное оружие.
Об этом сообщили в Ровенской областной прокуратуре и полиции Ровенской области. Отмечается, что нападавшего и полицейского госпитализировали.
Детали инцидента
Поздно вечером 8 октября в полицию в Вараше поступило сообщение от местного жителя о том, что во дворе возле дома неизвестный угрожает ему ножом.
Патрульные прибыли на вызов и установили, что дебоширил 36-летний варашевчанин, который ранее привлекался к уголовной ответственности за тяжкие телесные повреждения и находился на испытательном сроке.
Мужчина вел себя агрессивно, на требования полицейских не реагировал, зато начал угрожать и им ножом.
Патрульные пытались его успокоить и применили слезоточивый газ, однако нападающий продолжил агрессировать.
Несмотря на предупреждение правоохранителей о возможном применении оружия, мужчина нанес два удара ножом по голове и спине 31-летнего сержанта полиции.
Тогда другой полицейский применил огнестрельное табельное оружие и дважды выстрелил в ногу злоумышленника.
"И агрессивного мужчину, и патрульного полицейского доставили в больницу, сейчас состояние здоровья у обоих лиц удовлетворительное", – отметили в прокуратуре.
Полицейского госпитализировали с колото-резаными ранами головы и плеча. Злоумышленник получил сквозное огнестрельное ранение и перелом ноги и находится в специальной палате под охраной.
Как накажут дебошира
Под процессуальным руководством прокуратуры дебоширу сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Ему инкриминируют умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений при исполнении служебных обязанностей и хулиганство, совершенное с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.
Санкция статей предусматривает максимальное наказание лишением свободы на срок до 7 лет.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей.
