На Донбассе офицер заставил подчиненных продавать шаурму вместо службы и поплатился: чем все закончилось

В Донецкой области будут судить чиновника одной из воинских частей, который вместо выполнения боевых задач заставлял своих подчиненных работать на его семью. Солдаты продавали уличную еду в Покровском районе, получая при этом полное денежное обеспечение.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований. Обвинительный акт в отношении офицера уже направлен в суд.

Как бойцов превратили в поваров

Следствие выяснило, что в течение почти двух лет заместитель начальника подразделения заставлял двух военнослужащих выполнять строительные и хозяйственные работы в своем домохозяйстве. Они возвели и обслуживали киоск по продаже шаурмы, который принадлежал жене офицера. Женщина фактически руководила их "службой" – распределяла обязанности и контролировала заработок.

Солдаты, вместо выполнения боевых задач, занимались приготовлением пищи, но при этом продолжали получать полное денежное обеспечение ежемесячно, в том числе и надбавки за якобы участие в боевых действиях.

Какое наказание ожидает чиновника

Следователи установили, что в результате этих действий государству нанесен ущерб на более чем 4 миллиона гривен. Офицеру инкриминируют злоупотребление служебным положением и пособничество в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.

В суд также направлены обвинительные акты в отношении двух военнослужащих, которые выполняли незаконные приказы командира. Им инкриминируют уклонение от военной службы путем обмана (ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, военнослужащая одной из воинских частей Полтавщины получила от представителей Государственного бюро расследований подозрение. Женщина в звании старшего сержанта выезжала на зарубежные курорты и, несмотря на отсутствие на службе, продолжала получать денежное обеспечение.

