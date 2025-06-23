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Музыка под арестом: как из-за АРМА Киев рискует потерять уникальный орган из Цюриха

Мария Шевчук
Расследование
9 минут
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Музыка под арестом: как из-за АРМА Киев рискует потерять уникальный орган из Цюриха

В центре Киева уже третий год не могут запустить уникальный культурный проект - Дом музыки. Хотя все готово: есть помещение, решение правительства, поддержка президента и даже уникальный орган, подаренный Швейцарией. Но государство само же себе преградило путь - арестом на здание, которое... само же и должно было бы получить.

Суть конфликта

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Национальный дом органной и камерной музыки Украины с 1980-х годов работал в костеле Святого Николая в Киеве. После решения о передаче костела религиозной общине и масштабного пожара, который уничтожил орган, государство обязалось предоставить новое помещение для концертной деятельности коллектива. Соответствующие обязательства закреплены в:

  • поручении президента Ющенко (2005);
  • указе президента Зеленского №329/2020;
  • распоряжении Кабмина №1203-р от 16.09.2020.

Все эти документы предусматривают строительство или передачу помещения для Национального дома органной и камерной музыки Украины. Из-за войны новое строительство стало невозможным, поэтому было решено отыскать и адаптировать пригодное для таких целей здание - и его нашли! Федерация профсоюзов Украины согласилась безвозмездно передать под проект флигель Международного центра культуры и искусств профсоюзов Украины (бывшего Октябрьского дворца) площадью 2 300 квадратных метров. Но на пути стала... АРМА...

Хронология событий

В течение всего 2022 года продолжались консультации между МЦКИ, Министерством культуры, Национальным домом музыки и Укрндипроектреставрацией. Речь шла о пригодности флигеля, являющегося частью здания МЦКИ, для приспособления под акустический концертный зал и размещения органа. В результате Министерство культуры обратилось к Федерации профсоюзов Украины с просьбой передать здание флигеля государству для реализации проекта Дома музыки.- 6 июня 2023 года Президиум ФПУ официально согласовал безвозмездную передачу здания государству. - Однако реализации проекта помешала АРМА - на имущество МЦКИ был наложен арест. - Сейчас АРМА проводит конкурс на управляющего всего комплекса. В случае подписания договора с управляющим, проект окажется под угрозой заморозки как минимум на пять лет, поскольку управляющий не имеет права передавать здание или его часть в государственную собственность.

Уникальный орган без дома

И Национальный дом музыки, и Министерство культуры неоднократно обращались к генеральному прокурору с официальными письмами с просьбой снять арест со здания, которое и так должно быть передано в государственную собственность. Однако, все эти обращения остались безрезультатными. Тем временем узнав, что Киев остался без музыкального инструмента, Евангелическо-лютеранская церковь Цюриха подарила Украине в лице Национального дома музыки огромный концертный орган Kuhn Orgelbau - уникальный инструмент весом 12 тонн. Стоимость строительства нового такого же инструмента стоит более 2 миллионов евро! Он прибыл в Киев в сентябре прошлого года - в двух фурах, разобранный на более чем 100 упаковок. Орган сейчас во флигеле МЦКИ - единственном помещении, способном его принять и обеспечить хранение 5-метровых труб в вертикальном положении. Впрочем, установить инструмент невозможно из-за юридической неопределенности.

Музыка под арестом: как из-за АРМА Киев рискует потерять уникальный орган из Цюриха

По словам Ольги Кононенко, генерального директора Национального дома музыки, заслуженного деятеля искусств Украины, орган нельзя хранить длительное время в таком виде - детали могут пострадать. Если это произойдет, государство не только потеряет инструмент, но и получит дипломатический удар - как страна, которая обесценила международную помощь.

"С сентября 2021 года для Национального дома музыки начался новый этап - выживания и переосмысления. Именно тогда страшная весть о пожаре в костеле Святого Николая всколыхнула Киев и всю страну. Мы потеряли единственный в столице большой концертный орган, который по своим техническим и сонористическим характеристикам был, безусловно, лучшим в Украине.

Благодаря поддержке коллег мы смогли возобновить концертную деятельность на других локациях Киева. Но уже вскоре на наш путь выпали новые вызовы - война, новые задачи, новые испытания. Только в течение 2022 года наш коллектив провел 320 концертов в Украине и совершил 56 гастрольных туров в Польше, Германии, Нидерландах, Литве, Эстонии, Австрии и США. Сегодня более 130 наших артистов - носителей высочайшего профессионального уровня - нуждаются в современной концертной инфраструктуре. И эта потребность не только наша. Она является национальной. Ведь за более чем 30 лет независимости в Киеве не было построено ни одного современного концертного зала с естественной акустикой - примеры которого мы можем видеть в каждом большом (и не очень) европейском городе.

И именно сейчас - в сложных, но важных исторических условиях - мы имеем единственный шанс создать в Киеве современный мультифункциональный Дом музыки. В партнерстве с Международным центром культуры и искусств мы сможем сформировать новое художественное пространство в сердце столицы - место, которое будет привлекать мировых звезд классической сцены и станет точкой притяжения для украинских талантов, - говорит Ольга Кононенко. И добавляет: — Все, что для этого нужно, — решить законодательную коллизию, сняв арест с Международного центра культуры и искусств".

Музыка под арестом: как из-за АРМА Киев рискует потерять уникальный орган из Цюриха

По словам Григория Осового, председателя Федерации профсоюзов Украины, Международный центр культуры и искусств профсоюзов Украины является важным архитектурным и культурным украшением столицы. Федерация профсоюзов как владелец этого комплекса заботится о его творческом и культурном наполнении, ведь в эти тяжелые времена войны людям нужно место для эмоциональной поддержки и духовного обогащения.

"ФПУ поддерживает культурные инициативы и приняла решение о бесплатной передаче Министерству культуры флигеля, являющегося частью здания МЦКИ, с целью размещения там Дома музыки. К сожалению, орган в костеле Святого Николая был уничтожен пожаром. Благодаря поддержке международных партнеров из Цюриха украинцы получили новый уникальный инструмент, перевезенный специальными фурами, - технически сложный, весом более 12 тонн. Однако, на сегодня реализация проекта не возможна из-за наложенного ареста на здание. Федерация профсоюзов сделала свой шаг, но нужно четкое и взвешенное решение органов государственной власти, чтобы это уникальное культурное пространство начало служить людям", - считает Григорий Осовой.

Григорий Осовый, председатель Федерации профсоюзов Украины

"Во время войны культура имеет даже большее значение, чем во время мира". Эти слова, сказанные президентом Владимиром Зеленским в прошлом году на вручении Шевченковской премии, процитировал Юрий Бобырь, директор Международного центра культуры и искусств профсоюзов Украины.

"Наше заведение - это не просто здание, а полноценный культурный центр, который во время войны поддерживает украинцев, в частности, психологически. Мы провели десятки благотворительных концертов. На мероприятиях, которые проходили на нашей сцене за три года полномасштабной войны, удалось собрать более 100 миллионов гривен на нужды Вооруженных сил Украины.

Это - единственный в Украине дом культуры, где дети и взрослые могут бесплатно заниматься различными направлениями искусства: музыкой, танцем, театром, вокалом, изобразительным искусством. Мы зарабатываем самостоятельно, но все средства направляем на сохранение и развитие украинской культуры - обновляем оборудование, обустраиваем классы, костюмерные и другие творческие пространства.

Среди наших коллективов - ансамбль народного танца "Горлица", основанный еще в 1958 году. За последние три года он выступал для жителей деоккупированных территорий, раненых в госпиталях, детей в "Охматдете" и военных на прифронтовых направлениях. "Горлица" также стала инициатором масштабного концерта "С Украиной в сердце", посвященного 120-летию Павла Вирского. Тогда на сцену вышло 600 детей и 25 коллективов из разных уголков Украины. Все собранные средства были переданы в поддержку 3-й штурмовой бригады ВСУ.

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Музыка под арестом: как из-за АРМА Киев рискует потерять уникальный орган из Цюриха

Что касается флигеля МЦКИ площадью 2300 м², совместно с Министерством культуры и Укрндипроектреставрацией было согласовано: это помещение может быть реконструировано под будущий Дом музыки. Проект предусматривает создание двух больших залов - органного и камерного. Федерация профсоюзов Украины приняла решение безвозмездно передать это здание в государственную собственность. Однако, реализацию проекта пока блокирует арест, наложенный на объект недвижимости.

"Несколько слов о текущей ситуации: сейчас АРМА проводит конкурс на определение управляющего для МЦКИ. На данный момент есть только один (!) участник, который предлагает взять в управление весь объект - включая флигель - на 5 лет за... 1 копейку", - говорит Юрий Бобырь.

Он убежден: ни один управляющий не будет содержать художественные коллективы или библиотеку за свой счет, ведь его главная цель - получение прибыли. И это кардинально противоречит общественной и культурной миссии, которую сейчас выполняет МЦКИ. Даже во время войны, в сентябре 2024 года, Центр открыл два новых кружка художественной самодеятельности для детей. Это - сознательный выбор в пользу культуры, образования и развития, а не коммерции.

Музыка под арестом: как из-за АРМА Киев рискует потерять уникальный орган из Цюриха

С момента принятия решения о передаче флигеля прошло уже два года. За это время можно было бы завершить реконструкцию, установить орган и дать старт работе Дома музыки. Вместо этого проект остановлен из-за ареста здания, а Киев с "помощью" АРМА рискует остаться без обновленной культурной институции еще на пять лет.

"Хочу обратиться к новому генеральному прокурору Руслану Кравченко с просьбой вмешаться в ситуацию и помочь реализовать этот важный для Украины культурный проект", - подчеркнул Юрий Бобырь.

Адвокат Юрий Белоус также прокомментировал ситуацию: "На основании постановлений суда от 2022 года, действительно, здание МЦКИ было необоснованно арестовано и на этом основании передано в управление АРМА. Важно сказать, что АРМА может передаваться в управление только то имущество, которое является арестованным. На рассмотрение вопроса об аресте здания МЦКИ, ни директора МЦКИ, ни кого-либо другого вызвано не было. Мы вообще, даже не знали о существовании уголовного дела. Зато в суде прокуратура бездоказательно настаивала на том, что есть угрозы продажи здания, а суд в своем решении ограничился общими фразами о действительном наличии таких рисков, хотя это, конечно, не имеет ничего общего с реальностью. И на основании такого вот ареста, в марте 2025 АРМА объявила открытые торги для поиска управляющего. 15.05.2025 арест имущества МЦКИ по нашему ходатайству был признан незаконным и в полном объеме отменен. Следовательно, АРМА, согласно закону, должна была сразу прекратить проведение открытых торгов и публично для общества это прокоммуницировать. Отмена ареста здания МЦКИ на Майдане Независимости - не поражение АРМА. Это справедливо и законно".

Музыка под арестом: как из-за АРМА Киев рискует потерять уникальный орган из Цюриха

Нонсенс

На днях некоторые средства массовой информации распространили новость, ссылаясь на официальную страницу религиозной общины костела Святого Николая, якобы, можно поздравить Национальный дом музыки с получением нового здания, а религиозную общину - с окончательной передачей ей костела. Но приключения законодательных перипетий, к сожалению, еще продолжаются, потому что отмене и наложению арестов на МЦКИ нет конца и края.

Эта ситуация выглядит как пример абсурдной законодательной коллизии. Федерация профсоюзов Украины согласилась передать флигель государству. Государство, в лице Министерства культуры, готово принять объект. И в то же время государство же (через действия АРМА) блокирует передачу... чтобы передать здание в собственность государства.

Этот парадокс требует немедленного решения. Ведь речь идет не только о помещении - а о десятках тысяч людей, которые ждут нового культурного пространства.

Вывод

Дом музыки - это не просто вопрос культуры. Это - тест на способность государства выполнять свои обязательства, ценить подарки международных партнеров и отвечать на запросы собственного народа. Да, сейчас война, и казалось бы - не до культуры. Но именно культура держит наш тыл. Именно она дает силы женщинам, детям, гражданским украинцам выстоять под обстрелами, выйти утром на работу, поддержать любимых на фронте, держать трудовой фронт и вместе приближать победу.

Пока же в самом сердце европейской столицы - Киеве - жители остаются единственными в Европе без собственного органного зала. Уникальный инструмент, подаренный из Цюриха, пылится в пакетах за закрытыми дверями. И это - не только культурная потеря, но и зеркало нашей решимости, ответственности и способности реализовывать большие идеи во имя будущего.