Музыка под арестом: как из-за АРМА Киев рискует потерять уникальный орган из Цюриха

В центре Киева уже третий год не могут запустить уникальный культурный проект - Дом музыки. Хотя все готово: есть помещение, решение правительства, поддержка президента и даже уникальный орган, подаренный Швейцарией. Но государство само же себе преградило путь - арестом на здание, которое... само же и должно было бы получить.

Суть конфликта

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Национальный дом органной и камерной музыки Украины с 1980-х годов работал в костеле Святого Николая в Киеве. После решения о передаче костела религиозной общине и масштабного пожара, который уничтожил орган, государство обязалось предоставить новое помещение для концертной деятельности коллектива. Соответствующие обязательства закреплены в:

поручении президента Ющенко (2005);

указе президента Зеленского №329/2020;

распоряжении Кабмина №1203-р от 16.09.2020.

Все эти документы предусматривают строительство или передачу помещения для Национального дома органной и камерной музыки Украины. Из-за войны новое строительство стало невозможным, поэтому было решено отыскать и адаптировать пригодное для таких целей здание - и его нашли! Федерация профсоюзов Украины согласилась безвозмездно передать под проект флигель Международного центра культуры и искусств профсоюзов Украины (бывшего Октябрьского дворца) площадью 2 300 квадратных метров. Но на пути стала... АРМА...

Хронология событий

В течение всего 2022 года продолжались консультации между МЦКИ, Министерством культуры, Национальным домом музыки и Укрндипроектреставрацией. Речь шла о пригодности флигеля, являющегося частью здания МЦКИ, для приспособления под акустический концертный зал и размещения органа. В результате Министерство культуры обратилось к Федерации профсоюзов Украины с просьбой передать здание флигеля государству для реализации проекта Дома музыки.- 6 июня 2023 года Президиум ФПУ официально согласовал безвозмездную передачу здания государству. - Однако реализации проекта помешала АРМА - на имущество МЦКИ был наложен арест. - Сейчас АРМА проводит конкурс на управляющего всего комплекса. В случае подписания договора с управляющим, проект окажется под угрозой заморозки как минимум на пять лет, поскольку управляющий не имеет права передавать здание или его часть в государственную собственность.

Уникальный орган без дома

И Национальный дом музыки, и Министерство культуры неоднократно обращались к генеральному прокурору с официальными письмами с просьбой снять арест со здания, которое и так должно быть передано в государственную собственность. Однако, все эти обращения остались безрезультатными. Тем временем узнав, что Киев остался без музыкального инструмента, Евангелическо-лютеранская церковь Цюриха подарила Украине в лице Национального дома музыки огромный концертный орган Kuhn Orgelbau - уникальный инструмент весом 12 тонн. Стоимость строительства нового такого же инструмента стоит более 2 миллионов евро! Он прибыл в Киев в сентябре прошлого года - в двух фурах, разобранный на более чем 100 упаковок. Орган сейчас во флигеле МЦКИ - единственном помещении, способном его принять и обеспечить хранение 5-метровых труб в вертикальном положении. Впрочем, установить инструмент невозможно из-за юридической неопределенности.

По словам Ольги Кононенко, генерального директора Национального дома музыки, заслуженного деятеля искусств Украины, орган нельзя хранить длительное время в таком виде - детали могут пострадать. Если это произойдет, государство не только потеряет инструмент, но и получит дипломатический удар - как страна, которая обесценила международную помощь.

"С сентября 2021 года для Национального дома музыки начался новый этап - выживания и переосмысления. Именно тогда страшная весть о пожаре в костеле Святого Николая всколыхнула Киев и всю страну. Мы потеряли единственный в столице большой концертный орган, который по своим техническим и сонористическим характеристикам был, безусловно, лучшим в Украине.

Благодаря поддержке коллег мы смогли возобновить концертную деятельность на других локациях Киева. Но уже вскоре на наш путь выпали новые вызовы - война, новые задачи, новые испытания. Только в течение 2022 года наш коллектив провел 320 концертов в Украине и совершил 56 гастрольных туров в Польше, Германии, Нидерландах, Литве, Эстонии, Австрии и США. Сегодня более 130 наших артистов - носителей высочайшего профессионального уровня - нуждаются в современной концертной инфраструктуре. И эта потребность не только наша. Она является национальной. Ведь за более чем 30 лет независимости в Киеве не было построено ни одного современного концертного зала с естественной акустикой - примеры которого мы можем видеть в каждом большом (и не очень) европейском городе.

И именно сейчас - в сложных, но важных исторических условиях - мы имеем единственный шанс создать в Киеве современный мультифункциональный Дом музыки. В партнерстве с Международным центром культуры и искусств мы сможем сформировать новое художественное пространство в сердце столицы - место, которое будет привлекать мировых звезд классической сцены и станет точкой притяжения для украинских талантов, - говорит Ольга Кононенко. И добавляет: — Все, что для этого нужно, — решить законодательную коллизию, сняв арест с Международного центра культуры и искусств".

По словам Григория Осового, председателя Федерации профсоюзов Украины, Международный центр культуры и искусств профсоюзов Украины является важным архитектурным и культурным украшением столицы. Федерация профсоюзов как владелец этого комплекса заботится о его творческом и культурном наполнении, ведь в эти тяжелые времена войны людям нужно место для эмоциональной поддержки и духовного обогащения.

"ФПУ поддерживает культурные инициативы и приняла решение о бесплатной передаче Министерству культуры флигеля, являющегося частью здания МЦКИ, с целью размещения там Дома музыки. К сожалению, орган в костеле Святого Николая был уничтожен пожаром. Благодаря поддержке международных партнеров из Цюриха украинцы получили новый уникальный инструмент, перевезенный специальными фурами, - технически сложный, весом более 12 тонн. Однако, на сегодня реализация проекта не возможна из-за наложенного ареста на здание. Федерация профсоюзов сделала свой шаг, но нужно четкое и взвешенное решение органов государственной власти, чтобы это уникальное культурное пространство начало служить людям", - считает Григорий Осовой.

"Во время войны культура имеет даже большее значение, чем во время мира". Эти слова, сказанные президентом Владимиром Зеленским в прошлом году на вручении Шевченковской премии, процитировал Юрий Бобырь, директор Международного центра культуры и искусств профсоюзов Украины.

"Наше заведение - это не просто здание, а полноценный культурный центр, который во время войны поддерживает украинцев, в частности, психологически. Мы провели десятки благотворительных концертов. На мероприятиях, которые проходили на нашей сцене за три года полномасштабной войны, удалось собрать более 100 миллионов гривен на нужды Вооруженных сил Украины.

Это - единственный в Украине дом культуры, где дети и взрослые могут бесплатно заниматься различными направлениями искусства: музыкой, танцем, театром, вокалом, изобразительным искусством. Мы зарабатываем самостоятельно, но все средства направляем на сохранение и развитие украинской культуры - обновляем оборудование, обустраиваем классы, костюмерные и другие творческие пространства.

Среди наших коллективов - ансамбль народного танца "Горлица", основанный еще в 1958 году. За последние три года он выступал для жителей деоккупированных территорий, раненых в госпиталях, детей в "Охматдете" и военных на прифронтовых направлениях. "Горлица" также стала инициатором масштабного концерта "С Украиной в сердце", посвященного 120-летию Павла Вирского. Тогда на сцену вышло 600 детей и 25 коллективов из разных уголков Украины. Все собранные средства были переданы в поддержку 3-й штурмовой бригады ВСУ.

Что касается флигеля МЦКИ площадью 2300 м², совместно с Министерством культуры и Укрндипроектреставрацией было согласовано: это помещение может быть реконструировано под будущий Дом музыки. Проект предусматривает создание двух больших залов - органного и камерного. Федерация профсоюзов Украины приняла решение безвозмездно передать это здание в государственную собственность. Однако, реализацию проекта пока блокирует арест, наложенный на объект недвижимости.

"Несколько слов о текущей ситуации: сейчас АРМА проводит конкурс на определение управляющего для МЦКИ. На данный момент есть только один (!) участник, который предлагает взять в управление весь объект - включая флигель - на 5 лет за... 1 копейку", - говорит Юрий Бобырь.

Он убежден: ни один управляющий не будет содержать художественные коллективы или библиотеку за свой счет, ведь его главная цель - получение прибыли. И это кардинально противоречит общественной и культурной миссии, которую сейчас выполняет МЦКИ. Даже во время войны, в сентябре 2024 года, Центр открыл два новых кружка художественной самодеятельности для детей. Это - сознательный выбор в пользу культуры, образования и развития, а не коммерции.

С момента принятия решения о передаче флигеля прошло уже два года. За это время можно было бы завершить реконструкцию, установить орган и дать старт работе Дома музыки. Вместо этого проект остановлен из-за ареста здания, а Киев с "помощью" АРМА рискует остаться без обновленной культурной институции еще на пять лет.

"Хочу обратиться к новому генеральному прокурору Руслану Кравченко с просьбой вмешаться в ситуацию и помочь реализовать этот важный для Украины культурный проект", - подчеркнул Юрий Бобырь.

Адвокат Юрий Белоус также прокомментировал ситуацию: "На основании постановлений суда от 2022 года, действительно, здание МЦКИ было необоснованно арестовано и на этом основании передано в управление АРМА. Важно сказать, что АРМА может передаваться в управление только то имущество, которое является арестованным. На рассмотрение вопроса об аресте здания МЦКИ, ни директора МЦКИ, ни кого-либо другого вызвано не было. Мы вообще, даже не знали о существовании уголовного дела. Зато в суде прокуратура бездоказательно настаивала на том, что есть угрозы продажи здания, а суд в своем решении ограничился общими фразами о действительном наличии таких рисков, хотя это, конечно, не имеет ничего общего с реальностью. И на основании такого вот ареста, в марте 2025 АРМА объявила открытые торги для поиска управляющего. 15.05.2025 арест имущества МЦКИ по нашему ходатайству был признан незаконным и в полном объеме отменен. Следовательно, АРМА, согласно закону, должна была сразу прекратить проведение открытых торгов и публично для общества это прокоммуницировать. Отмена ареста здания МЦКИ на Майдане Независимости - не поражение АРМА. Это справедливо и законно".

Нонсенс

На днях некоторые средства массовой информации распространили новость, ссылаясь на официальную страницу религиозной общины костела Святого Николая, якобы, можно поздравить Национальный дом музыки с получением нового здания, а религиозную общину - с окончательной передачей ей костела. Но приключения законодательных перипетий, к сожалению, еще продолжаются, потому что отмене и наложению арестов на МЦКИ нет конца и края.

Эта ситуация выглядит как пример абсурдной законодательной коллизии. Федерация профсоюзов Украины согласилась передать флигель государству. Государство, в лице Министерства культуры, готово принять объект. И в то же время государство же (через действия АРМА) блокирует передачу... чтобы передать здание в собственность государства.

Этот парадокс требует немедленного решения. Ведь речь идет не только о помещении - а о десятках тысяч людей, которые ждут нового культурного пространства.

Вывод

Дом музыки - это не просто вопрос культуры. Это - тест на способность государства выполнять свои обязательства, ценить подарки международных партнеров и отвечать на запросы собственного народа. Да, сейчас война, и казалось бы - не до культуры. Но именно культура держит наш тыл. Именно она дает силы женщинам, детям, гражданским украинцам выстоять под обстрелами, выйти утром на работу, поддержать любимых на фронте, держать трудовой фронт и вместе приближать победу.

Пока же в самом сердце европейской столицы - Киеве - жители остаются единственными в Европе без собственного органного зала. Уникальный инструмент, подаренный из Цюриха, пылится в пакетах за закрытыми дверями. И это - не только культурная потеря, но и зеркало нашей решимости, ответственности и способности реализовывать большие идеи во имя будущего.