ГБР провело обыски в доме экс-главы Службы внешней разведки: в чем причина

Государственное бюро расследований провело обыски в доме бывшего главы Службы внешней разведки Украины генерал-лейтенанта Валерия Кондратюка. Следователи сосредоточились на закупках программного обеспечения для ОСИНТ, которое стало формальным поводом для открытия производства.

Видео дня

Об этом сообщает ZN.UA, ссылаясь на собственные источники. По данным издания, Валерий Кондратюк имеет собственные каналы коммуникаций с западными чиновниками и журналистами, которые не подконтрольны Банковой.

Его рассматривают как одного из ключевых коммуникаторов руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова с западными партнерами. Неподконтрольные каналы коммуникаций вызывают обеспокоенность в Офисе президента, что, по мнению источников, может быть одной из причин повышенного внимания правоохранителей.

Журналистка Алена Яхно отметила, что ГБР получило указание "активно искать компромат и регистрировать уголовные производства против бывших армейских чиновников".

Среди потенциальных "целей следствия" — генералы Михаил Забродский, Сергей Наев, Николай Олещук, Виктор Муженко, Сергей Кривонос и Валерий Кондратюк. Яхно объясняет, что главной целью является не столько доказательство правонарушений, сколько дискредитация военных и создание политического поля накануне выборов.

По информации ZN.UA, правоохранители получили указание "начать работу" еще два месяца назад. Генерал Сергей Наев написал рапорт об увольнении с военной службы еще месяц назад, однако его заявление до сих пор не согласовал министр обороны. Одной из возможных причин задержки является то, что на Банковой Наева видят потенциальным руководителем избирательного штаба будущего кандидата в президенты Валерия Залужного. Другие генералы, связанные с экс-президентом Петром Порошенко, также под пристальным вниманием ГБР из-за политических факторов.

Стоит отметить, что Валерий Кондратюк имеет многолетний опыт работы в сфере военной и внешней разведки. Он был военным атташе в США, занимал руководящие должности в СБУ и ГУР МО Украины, был заместителем главы Администрации президента и главой Службы внешней разведки в 2020–2021 годах. Кондратюк участвовал в боевых действиях в Ираке и на востоке Украины с 2014 года, имеет значительный опыт международного сотрудничества со спецслужбами и налаживания контактов для президента Владимира Зеленского с западными партнерами.

В 2023 году Кондратюк в интервью "Радио Свобода" отметил, что на посту главы СВР не успел реализовать все планы, поскольку в 2021 году его заставили написать рапорт об увольнении, без объяснения причин.

Как сообщал OBOZ.UA, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в конце августа провело обыск в доме народного депутата от Херсонской области Павла Павлиша ("Слуга народа"). Речь идет об особняке площадью более 200 кв. м. в с. Ходосовка в Киевской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!