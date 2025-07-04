Бывшего заместителя главы 'Лесов Украины' задержали за незаконное обогащение на более 38 млн гривен: подробности ГБР и фото

Сотрудники Государственного бюро расследований(ГБР) задержали бывшего заместителя начальника Центрального лесного офиса ГП "Леса Украины". Его обвиняют в незаконном обогащении и недекларировании активов на более 38 млн грн.

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Об этом сообщила пресс-служба ГБР. Отмечается, что бывшему чиновнику сообщено о подозрении.

Согласно выводам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), чиновник за незаконно полученные средства приобрел имущества на сумму более 13 млн грн.

В частности, среди выявленных у него активов есть элитные автомобили Porsche Cayenne (2019 года выпуска) и Mercedes-Benz (2024 года выпуска).

У экс-чиновника также обнаружили наличные в иностранной валюте на более 2,5 млн грн, а его расходы без подтвержденных источников дохода составили 6 млн грн.

Кроме этого подозреваемый обогатился еще больше благодаря тому, что не задекларировал активов на более 25 млн грн. Среди них:

– три квартиры в Житомире, Киеве и Одессе;

– банковские счета и финансовые операции;

– доход жены, на которую оформлялось имущество после фиктивного развода.

В ГБР отметили, что задержанный долгое время занимал руководящие должности в лесной отрасли в Житомирской, Винницкой и Киевской областях.

А в январе 2025 года он был назначен на должность начальника филиала "Столичный лесной офис" ГП "Леса Украины"

По предварительным данным следствия, многомиллионные состояния появились у экс-чиновника благодаря трем фирмам, которыми в разное время руководили приближенные к нему лица.

При содействии задержанного государственные лесничества заключали с этими фирмами договоры на проведение различных работ, которые на самом деле не выполнялись, но оплату из государственного бюджета эти компании получали исправно.

Во время обысков у фигуранта в его квартирах, на работе и в банковских ячейках нашли и изъяли документы, подтверждающие махинации со средствами и имуществом. Также были найдены наличные и другие доказательства. После этого чиновника уволили с должности.

Его подозревают по двум статьям Уголовного Кодекса Украины:

ч. 2 ст. 366-2 – декларирование недостоверной информации;

ст. 368-5 – незаконное обогащение.

Подозреваемому грозит 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Следствие продолжается, устанавливают других лиц, причастных к хищению бюджетных средств и незаконных операций с древесиной.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в марте 2025 года прошли обыски в филиале государственного предприятия "Леса Украины". Они могли быть связаны с предыдущими обысками у главы этого ГП Юрия Болоховца, которого подозревали в незаконном обогащении.

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