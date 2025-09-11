Был странным, ни с кем не дружил и все время бил 'грушу': что известно об учителе английского языка из Винницкой области, который убил двух школьников

Подозреваемый в убийстве двух старшеклассников в Шаргороде Винницкой области, 23-летний учитель английского языка, сам еще со школьных лет был странным. Те, кто его знает, говорят, что он не имел друзей, в классе за партой сидел всегда один и никогда не улыбался.

Учитель вырос в многодетной семье

Жуткое убийство двух подростков прямо посреди улицы в Шаргороде Винницкой области потрясло жителей не только этого городка, но и сел Копыстырин и Пасынки.

Двое школьников Владислав Бевза и Николай Билык, ученики 10 и 11 классов, на школьном автобусе приехали из села Копыстырин в Шаргород. Вместе с ними в автобусе ехал их бывший учитель английского языка, 23-летний Алексей Пономарев.

Выйдя на остановке, подростки направились в больницу, чтобы взять справки. Учитель пошел за ними, а потом напал с ножом. Он нанес им смертельные ранения в шею и убежал. Через несколько часов его задержала полиция в 5 км от города.

23-летний учитель Алексей Пономарев работал в Копыстырине, в гимназии. Но полгода назад его уволили за агрессивное поведение. Якобы именно в гимназии у него возник конфликт с одним из убитых учеников.

В этом же селе жили и погибшие дети, но в старшую школу они ездили в Шаргород. А сам Пономарев родился и жил в селе Пасынки.

"Я просто не понимаю, что могло найти на Алексея. Я знаю его семью, она многодетная. Кроме Алексея, там еще трое братьев. Один еще и в школу не ходит. Второй учится в той гимназии в Копыстырине, а третий уже перешел учиться в Шаргород. Родители оба трудолюбивые, о них также ничего плохого сказать не могу", – говорит OBOZ.UA местная жительница.

По ее словам, жители села Пасынки сейчас в шоке, все подавлены такой новостью. Обсуждают разные версии. Но особенно не верят тому, что пишут в соцсетях.

"Там уже такого нагородили. Что Алексей убил этих школьников, потому что они буллили его брата. Не только обижали, а еще и надругались над ним. Ну такого мы тут никогда не слышали", – продолжает женщина.

Был отшельником и ни с кем не общался

В полиции Винницкой области OBOZ.UA сказали, что информацию из соцсетей о буллинге и якобы изнасиловании младшего брата подозреваемого проверяют.

"Могу сказать, что никаких обращений от родителей младшего брата или от учебного заведения к нам не поступало. Все остальное будет проверяться во время следствия", – сказала OBOZ.UA пресс-секретарь Винницкой областной полиции Зарина Маевская.

Те, кто учился с Алексеем в одной школе или знал его, рассказывают, что парень отличался странным поведением.

"Он был таким отшельником. Ни с кем особо не общался, у него не было друзей вообще. Он никогда не улыбался, был серьезным и сосредоточенным. На робота похож. Даже в классе он всегда сидел за партой один, с отрешенным видом", – рассказал один из тех, кто был с ним знаком.

Правда, Алексей Пономарев занимался спортом, часто видели, как он боксировал "грушу". Также в селе рассказывают, что мама Алексея частенько ругалась с соседями. А вот об отце отзываются хорошо.

"Мы даже считаем, что они "штунды". Есть такое слово у нас, оно обозначает, что люди принадлежат к какому-то небольшому протестантскому движению, не относящемуся к нашим традиционным церквям. Родители младшим сыновьям давали еще такие библейские имена", – говорит один из жителей села.

Погибшие были пономарями в церкви

Жертва бывшего учителя школьник Николай Билык воспитывался в семье, где есть еще два брата. Один младший, а второй старше, уже учится в Виннице в университете.

В семье убитого Владислава Бевзы воспитывается еще один сын, но, к сожалению, он болен. Поэтому Владислав был надеждой и упованием для родителей, он с утра до вечера помогал по хозяйству.

"Оба парня приходили к нам в церковь. Они не только были на службах, причащались, но и помогали мне во время службы, были пономарями. Они ко мне прислушивались. Мы с ними разговаривали об их дальнейших планах после школы. Ребята еще не определились, но вроде бы хотели пойти в агрономы. Хотя я им советовал идти учиться в духовную семинарию на священников", – говорит OBOZ.UA настоятель Храма Рождества Пресвятой Богородицы отец Михаил.

Семья Алексея Пономарева также когда-то ходила в эту церковь, но потом перестала посещать службы.

В пятницу, 12 сентября, погибших школьников будут отпевать в этой церкви, а потом похоронят на местном кладбище.

Подозреваемому в убийстве уже предъявили подозрение по ч. 2 ст. 115 УК Украины – умышленное убийство двух и более человек. Виновному грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.