Апелляция ВАКС признала обоснованным подозрение экс-депутату Грановскому: подробности

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) оставила в силе подозрение бывшему народному депутату Украины. Речь идет об Александре Грановском, которого подозревают в масштабной коррупционной схеме, нанесшей ущерб Одесскому припортовому заводу.

Видео дня

Об этом сообщили на официальной странице Апелляционной палаты ВАКС в Facebook. Там не назвали имя фигуранта дела, однако его детали, а также фото Одесского припортового завода на картинке, которой проиллюстрировали сообщение, свидетельствуют, что речь идет именно о Грановском.

Что решила Апелляционная палата ВАКС

В пятницу, 15 августа, АП ВАКС завершила рассмотрение шести апелляционных жалоб адвокатов и прокурора на постановление следственного судьи ВАКС от 20.08.2024, которым было отменено сообщение о подозрении, а также пяти апелляционных жалоб защитников на постановление ВАКС от 19.03.2025 об отказе в удовлетворении жалобы на изменение ранее сообщенного подозрения.

Эти апелляционные жалобы были рассмотрены в рамках объединенного судебного производства в отношении бывшего народного депутата Украины, который находится за пределами страны.

По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу прокурора, отменила постановление следственного судьи ВАКС от 20.08.2024 и постановила новое, которым отказала в удовлетворении жалобы адвоката на сообщение о подозрении. Апелляционные жалобы защитников оставлены без удовлетворения.

Также коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционные жалобы защитников на постановление ВАКС от 19.03.2025, а постановление следственного судьи – без изменений.

"Постановление является окончательным, вступает в законную силу с момента его провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит. Полный текст будет провозглашен 20.08.2025 года в 16 часов 30 минут", – сказано в сообщении.

По данным органа досудебного расследования, Грановский подозревается в организации коррупционной схемы, которая нанесла ущерб государственному предприятию химической отрасли (ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Что этому предшествовало

Около года назад, 18 сентября 2024 года, Апелляционная палата ВАКС разрешила продолжить заочное расследование по делу Александра Грановского, которого подозревают в масштабной коррупционной схеме, нанесшей ущерб Одесскому припортовому заводу.

Этим было отменено предыдущее решение следственного судьи, которое ограничивало возможность расследования из-за отсутствия Грановского. Сейчас он находится за границей, и по мнению стороны обвинения, скрывается от органов следствия.

Дело Грановского расследуется уже более девяти лет. Оно связано с обвинением в масштабной коррупционной схеме, которая, по данным следствия, нанесла Одесскому припортовому заводу (ОПЗ) ущерб на сумму 93,3 млн грн (примерно 4 млн долларов). По версии следствия, бывший народный депутат Грановский через свою помощницу Ольгу Ткаченко организовал продажу сырья ОПЗ по заниженным ценам через компанию Newscope Estates Limited. Эта компания перепродавала продукцию по рыночным ценам, а ОПЗ оставался со значительными финансовыми потерями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!