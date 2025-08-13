GORO Mountain Resort: стало известно, кто инвестирует в первый отель курорта

Инвестиционно-девелоперская компания GORO Development, которая входит в группу компаний OKKO, за 5 месяцев продала более 50% номеров первого отеля курорта GORO Mountain Resort вблизи Славского на Львовщине.

Сейчас продолжается строительство первого и крупнейшего из трех отелей комплекса ONDE, который в целом будет иметь 429 номеров, из которых 197 – в первом отеле. Завершение строительства и запуск комплекса запланированы на лето 2028 года.

По состоянию на начало августа компания продала 103 номера – это более половины номерного фонда первого отеля комплекса ONDE Hotel. Открытый старт инвестирования состоялся в марте 2025 года.

GORO Development внедряет международную бизнес-модель resort hotel rooms as investment — курортные гостиничные номера как инвестиция. Частные инвесторы покупают отдельные номера с единым профессиональным управлением, возможностью роста капитализации актива и получением прибыли от операционной деятельности отеля.

"В наши отели инвестируют представители очень разных сфер – IT, агро, производство, финансы, недвижимость. Более 90% наших инвесторов заходят в проект с расчетом на долгосрочное участие, то есть планируют оставаться в нем и после завершения строительства, чтобы получать стабильный доход от работы отеля", – отмечает Владимир Гаразд, СЕО GORO Development.

По состоянию на начало августа 2025 года в проект уже инвестировали более 50 частных инвесторов. Наибольшую долю составляют представители сферы IT и коммуникаций (25%). На втором месте – инвесторы из агро, недвижимости и строительства, а также финансового сектора (по 10%). Третье место разделили defence tech и производство (по 6,7%). Также существенно представлены сферы энергетики и автопрома (по 5%), юриспруденция (4%), а также ритейл, образование и логистика (по 3,3%).

По географии происхождения инвесторов первенство удерживают Киев и Львов (по 33,3%), далее – Днепр (5,6%), Житомир и Винница (по 3,7%). Также наблюдается активный интерес к проекту со стороны украинцев, проживающих за рубежом.

За первые 4 месяца после старта продаж стоимость номеров в GORO Mountain Resort выросла на 5,7% – что соответствует темпу 17,1% годовых. Ожидаемая доходность за весь период реализации может превысить 57%, что выше изначально запланированного роста капитализации в 51%. Прогнозируемая средняя доходность гостиничного номера после запуска комплекса – 10% годовых.

ОККО Group начала строительство масштабного рекреационного проекта GORO Mountain Resort в октябре 2024 года. В рамках первой очереди площадью 127 га будет построено 9 отелей на 1100 номеров. Кроме пяти гостиничных комплексов, здесь предусмотрены 10 лыжных трасс длиной 13 км с 50 га заснежения, гондольная канатная дорога на 2,8 км и два кресельных подъемника длиной 1,5 км. Она обеспечит возможность катания 10 тыс. лыжников одновременно.

Реализацией гостиничной недвижимости курорта и привлечением инвестиций занимается инвестиционно-девелоперская компания GORO Development, основанная в 2021 году. Она отвечает за разработку архитектурных концепций, строительство, функциональное и рекреационное наполнение, а также привлечение инвестиций в гостиничный бизнес.