Золочев: не только замок, но и город с архитектурными изюминками

Золочев – городок на Львовщине, в который большинство людей едет ради замка XVII века. И это понятно: здесь расположена одна из самых известных крепостей Украины.

Золочевский замок

Если составлять карту обязательных для посещения мест на Львовщине, Золочевский замок точно будет среди первых пунктов. Он входит в известный туристический маршрут "Золотая подкова Львовщины", вместе с Жовквинским, Олесским и Подгорецким замками, поэтому он давно стал обязательным пунктом для тех, кто путешествует по Львовщине.

Крепость относится к неголландскому типу оборонительных сооружений и является примером так называемого стиля "palazzo in fortezza", то есть сочетание оборонительных функций и жилья.

Замок был построен в 1634 году на средства Якуба Собеского (отца короля Речи Посполитой Яна III Собеского) как оборонительная крепость по проекту неизвестного итальянского архитектора на месте старого деревянного замка, который окружали мощные земляные валы, обложенные камнем, с бастионами на углах и рвами с водой.

Во дворе замка сохранились два дворца – Большой дворец и Китайский павильон (дань моде того времени). В залах дворцов сегодня размещен музей: здесь воссозданы исторические интерьеры, экспонируется живопись, мебель, оружие, скульптура, фарфор и т.д.

Сохранились и оборонительные сооружения: бастионы, надвратная башня, земляные валы. Равелин и мост восстановлены это реконструкция, которая, между тем дает представление о первоначальной фортификации.

Посетить можно со среды по воскресенье с 10:00 – 18:00.

Билеты: 200 грн (взрослые), 100 грн (дети, пенсионеры)

Но Золочев – это не только замок. Если вы попадете сюда в понедельник или вторник, когда крепость закрыта, или просто будете иметь время на прогулку, советую выйти на центральную улицу, взять кофе в местном кафе и просто прогуляться – и открыть для себя Золочев другой: уютный, немного хаотичный, но интересный архитектурными деталями и ощущением галицкого колорита.

Что посмотреть?

Улица Маркияна Шашкевича – главная пешеходная улица города с домами конца XIX - нач. ХХ в. Здесь чувствуется дух галицкого городка, хоть и с типичными для наших городов "шрамами" в виде пластиковых ролетов и хаотичных вывесок. Именно на этой улице расположены основные памятники архитектуры Золочева.

Костел Успения Пресвятой Богородицы – барочный костел, возведенный в XVIII в., сразу привлекает внимание пышным фасадом со скульптурами, пилястрами и асимметричной композицией с одной башней слева. Обязательно зайдите внутрь, чтобы рассмотреть роскошный интерьер, скульптуры, детали декора и, если повезет, послушать как звучит 300-летний орган.

Здание магистрата – начала XIX в. с куполом над центральной частью. Именно здесь когда-то объявляли важные новости. На входной двери заметны цифры 1423 – вероятно символическое напоминание о первом письменном упоминании о Золочеве.

Дом убогих – уникальное для Украины сохранившееся готическое сооружение (первое летописное упоминание об этом доме датируется тем же 1423 годом).

Церковь святого Николая – старейший храм города (XVI в.). ул. Валовая, 11

Памятник Вячеславу Черноволу – первый в Украине, установленный после его гибели.

И хотя Золочев и воспринимают как точку на карте "ради замка", он имеет гораздо больше, чем одну архитектурную изюминку.

