Турция открывает для туризма один из самых живописных островов в Черном море, входящий в список ЮНЕСКО

Власти Турции планируют расширить вариативность туристических мест для путешественников, развивая один из самых маленьких, однако живописных островов Черного моря – Гиресун, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В течение двух месяцев представители государства Среднего Востока объявят тендер на соответствующий проект.

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На территории суши, расположенной в 1,2 км от одноименного города, находится большое количество исторических памятников, пишет Главком. Для популяризации острова правительство намерено создать достаточное количество экскурсионных маршрутов, зон отдыха и расширить инфраструктуру.

"Гиресун, который вошел в инвестиционную программу нашего Министерства культуры, является ценностью как для нашего региона, так и для нашей провинции, поскольку это единственный пригодный для жизни остров в Восточном Черном море. Символ нашей древней цивилизации. Это важная туристическая ценность с его историей, мифологией и природой", – отметил губернатор острова Мехмет Фатих Серденгечи.

На сегодняшний день территория не внесена ни в какие туристические маршруты, поэтому в течение года ее посещает не более 50 000 одиночных путешественников. Власти Гиресуна планируют ввести в действие комплекс мер по развитию острова, среди которых: создание экскурсионных троп, смотровых площадок, зон отдыха, кафе, безопасного пирса и достаточного количества инфраструктуры. По предварительному плану работы завершатся к 2025 году.

Дополнительно правительство имеет цель построить канатную дорогу, соединяющую остров с одноименным городом, и начать борьбу с большим количеством мусора.

Недавние исследования, проведенные на территории суши Турции, показали, что первые поселения здесь появились около 4000 лет назад. Археологам удалось найти остатки каменного храма, представители которого принадлежали к культу языческой богини плодородия Кибелы. Кроме того, важным открытием стали остатки сторожевых башен монастыря Пресвятой Богородицы, возведенные в V или VI веке нашей эры, и стены часовни с большим количеством гробниц вокруг нее, указывающие на важность острова для религиозного мира Византийской империи.

Другой, не менее впечатляющей особенностью острова является многообразие флоры и фауны. На территории Гиресуна находится более 72 видов растений и десятки экзотических птиц, поскольку он является заповедной территорией.

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