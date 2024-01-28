Там, где живет козацкий дух украинцев: путешествие по забытым историческим местам

Чигирин, Батурин, Хортица – об этих локациях слышал каждый украинец. Сюда постоянно приезжают туристы. И неудивительно. Знать свою историю должен каждый. Предлагаем подборку непопулярных мест, где можно поближе познакомиться с жизнью славных воинов. Куда планировать поездку – сейчас расскажем.

Видео дня

Казацкий хутор Галушковка

Недалеко от Петриковки, известной своими росписями, расположено недавно построенное поселение казаков. Это место выбрали не просто так. Раньше на этой территории проживали запорожцы. Здесь они вели свой быт, разводили хозяйство и строили сооружения для общего пользования.

Этот крупный этнографический центр воссоздан в селе Гречане Днепропетровской области. В хуторе можно не только заказать экскурсию, но и остаться на ночь. А еще здесь предлагают освоить гончарное искусство и попытаться разрисовать изделие в традиционной технике. И куда без аутентичной пищи. Гостей угощают борщом, варениками, кулешем и компотом.

Гайдамацкий яр

Это урочище неоднократно становилось убежищем для наших прадедов. Здесь скрывались простые люди, спасавшиеся от захватчиков. Сюда в плохие времена наведывались гайдамаки, боровшиеся против порабощения украинцев Речью Посполитой. Бывали здесь и выдающиеся личности. Самые известные из них – Иван Гонта и Тарас Шевченко.

Для поэта это место стало особенным. Здесь он вполне почувствовал боль, которую тщательно берегли лесные стены. И перенес ее в свою поэму "Гайдамаки".

Это уникальная достопримечательность с девственной флорой и фауной, насквозь пропитанная прошлым. На территории оврага находятся причудливые каменные скульптуры, созданные самой природой. Здесь есть множество неизведанных пещер с подземными ходами. Некоторые храбрецы решаются зайти к ним в надежде отыскать сокровище, спрятанное гайдамаками. Но то ли сундука с серебром и золотом нет, то ли плохо ищут – неизвестно.

Поле Берестецкого сражения

В Ровенской области между селами Пляшева и Остров расположен еще один историко-мемориальный комплекс, посвященный казакам. Именно на этом месте в далеком 1651 столкнулись войска Богдана Хмельницкого и польской шляхты. К сожалению, кровавая стычка закончилась поражением для прославленных воинов. Тогда запорожцы подписали невыгодный договор. Однако уже через год аннулировали его победой под Батогом.

Сам центр начал свою деятельность как музей-заповедник "Казацкие могилы". А уже после обретения Украиной независимости получил статус государственного памятника.

Здесь собраны уникальные экспонаты XVII века: пушки, мушкеты, пороховницы, сабли, кожаные сапоги, кошельки, сумки, боевые косы и т.д.

Пятницкое кладбище

Одно из старейших казацких захоронений находится в Кременце Тернопольской области. Сотни могил здесь появились после тяжелой битвы, когда славные воины штурмовали Кременецкий замок. По легенде, на поле боя погибло много запорожцев, но их собратья, к сожалению, не имели сил сразу похоронить павших. Обряд был перенесен на следующий день. Когда сечевики проснулись, их товарищи уже мирно покоились в земле, а над гробами возвышались белые кресты.

На кладбище, среди других надгробий, интерес вызывают 4 камня в виде кобзы. Кто здесь покоится – до сих пор неизвестно.

Колодцы в Субботове

Еще одно место, о котором знают немногие украинцы. Хотя раньше здесь размещалась загородная резиденция Богдана Хмельницкого. Но не только этим может похвастаться село на Черкасщине. Еще один памятник, на который стоит обратить внимание – три колодца, выкопанные казаками.

По народным преданиям воины с тяжелыми ранениями становились на ноги благодаря местной воде. Запорожцы были удивлены ее целебными свойствами, и вырыли колодцы.

Дуб Зализняка

У этого гигантского дерева собирались на совещание украинские повстанцы, боровшиеся за свою свободу и независимость. Под кроной тысячелетнего растения Богдан Хмельницкий, Северин Наливайко, Максим Железняк, Павлюк и другие полководцы настраивали своих воинов на бой.

Дуб считается символом несокрушимости. По легенде, в него шесть раз попадала молния, но он выстоял. Приехать сюда должен каждый, кто будет посещать Холодный яр.

Возможно, эти места не так популярны, как другие казачьи локации. Но вы точно должны здесь побывать.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о небольших поселках Украины, где творилась история.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!