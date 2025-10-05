Такой красоты вы еще не видели: один из лучших осенних городов нашли в Британии

Эксперты назвали назвали город, который считают одним из самых красивых для путешествий осенью. Речь идет о курортном городке Сент-Айвс (St Ives) в графстве Корнуолл, что уже давно привлекает серферов, художников и путешественников со всего мира.

Теперь же он получил признание еще и как идеальное направление для осенних выходных. Детали рассказало издание Express.

Город для любителей моря и пляжного отдыха

Гостиничная сеть Premier Inn включила Сент-Айвс в список "самых красивых осенних городов", отметив, что прохладное время года является "лучшим временем, чтобы насладиться пляжами без толп".

Сент-Айвс известен своими пляжами – среди них Harbour Beach, Porthmeor, Porthminster, Porthgwidden, Carbis Bay, Bamaluz, Lambeth Walk и Porthkidney.

Три из них – Porthminster, Porthmeor и Carbis Bay – в этом году получили престижную Blue Flag награду за качество воды и экологическую заботу.

Кроме того, Carbis Bay и Harbour Beach получили премии TripAdvisor Travellers Choice 2025. Один из туристов описал Harbour Beach так: "Очень красивая часть Корнуолла с характером и особой атмосферой". Другой добавил: "Никогда не видел настолько красивого места в Великобритании, как пляж Сент-Айвс"

О Carbis Bay отзывы не менее восторженные: "Абсолютно волшебное место, стоит того, чтобы спуститься по склону ради такого вида", – написал путешественник. А еще один поделился впечатлением: "Сапбординг в Carbis Bay – настоящее наслаждение. Золотой песок и кристально чистая вода создают идеальные условия для приключений".

Художественная столица Корнуолла

Город известен не только пляжами, но и своей богатой художественной сценой. Здесь работает Tate St Ives, St Ives Arts Club, Leach Pottery, а одной из главных достопримечательностей является Музей и сад скульптур Барбары Хепуорт.

Посетители называют его "одним из лучших художественных мест в мире"."Сад со скульптурами – это что-то невероятное, а ее мастерская... просто невероятно", – признался один из туристов. Другой добавил: "Всегда приходим сюда, когда бываем в Сент-Айвсе. Замечательная атмосфера, красивый сад, очень познавательная экспозиция и даже небольшой магазинчик с подарками".

Город счастья и семейного отдыха

Кроме искусства и пляжей, в Сент-Айвсе можно заниматься серфингом, сапбордингом, игрой в теннис или гольф. А для семей он стал настоящей находкой – журнал Coast признал его лучшим направлением для семейного отдыха, а сервис Holiday Cottages назвал "самым счастливым городом для отдыхающих в Великобритании".

