Что не нужно надевать в самолет и поезд: вещи, которые испортят отпуск
Планирование путешествия может быть достаточно стрессовым, если заранее не составить список необходимых вещей и документов. Когда, казалось бы, все приготовления позади, длинную дорогу могут испортить дискомфортные нюансы: например, неудобная обувь или неудачно подобранная одежда.
Основное правило, которого следует придерживаться выбирая одежду в дорогу, звучит очень просто: вещи должны быть комфортными. Какую одежду выбрать для поездки на самолете или поезде – читайте в материале OBOZREVATEL.
Врачи-флебологи подчеркивают, что во время долгой поездки особенно важно заботиться о здоровье кровеносной системы. Подбирая образ, обратите внимание на качество ткани и удобство обуви. Предлагаем универсальные рекомендации по выбору для поездки.
Правило 1
Выбирайте качественные носки и откажитесь от синтетических изделий с плотной резинкой. Сдавливая голень, плотные резинки будут препятствовать кровообращению, которое и без этого затруднено из-за сидячего положения. Лучший вариант для путешествия – компрессионный трикотаж: чулки или гольфы. Равномерно распределенное давление позволит крови не застаиваться в ногах и снизит отеки.
Правило 2
Откажитесь от идеи обуть в дорогу новые туфли или кроссовки. Путешествовать следует в хорошо разношенной или широкой обуви. В самолет или в поезд лучше взять сменную обувь – в том числе и пантолеты (шлепанцы) или сабо.
Правило 3
Откажитесь от джинсов в пользу хорошо разношенных спортивных штанов. Вместо блузы выберите футболку или свитшот. Тесная одежда будет нарушать нормальное кровообращение, приводя к отекам, головной боли и быстрой усталости.
Правило 4
Декоративные подушки и плюшевые игрушки выглядят привлекательно и комфортно. Однако врачи говорят, что они являются основной причиной головных болей, дискомфорта в спине, онемения конечностей и отеков. Такие подушки не обеспечивают правильного положения позвоночника. Для путешествий нужно выбрать качественные ортопедические подушки.
Как быстро восстановиться после долгой дороги
- При первой же возможности примите контрастный душ. Разница температур поможет укрепить стенки сосудов и активизировать кровообращение.
- Потянитесь, пройдитесь, по возможности – сделайте зарядку. Это улучшит кровообращение после длительного сиденья в одном положении.
- Поможет и самомассаж: разомните икры и стопы.
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