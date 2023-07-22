Что не нужно надевать в самолет и поезд: вещи, которые испортят отпуск

Планирование путешествия может быть достаточно стрессовым, если заранее не составить список необходимых вещей и документов. Когда, казалось бы, все приготовления позади, длинную дорогу могут испортить дискомфортные нюансы: например, неудобная обувь или неудачно подобранная одежда.

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Основное правило, которого следует придерживаться выбирая одежду в дорогу, звучит очень просто: вещи должны быть комфортными. Какую одежду выбрать для поездки на самолете или поезде – читайте в материале OBOZREVATEL.

Врачи-флебологи подчеркивают, что во время долгой поездки особенно важно заботиться о здоровье кровеносной системы. Подбирая образ, обратите внимание на качество ткани и удобство обуви. Предлагаем универсальные рекомендации по выбору для поездки.

Правило 1

Выбирайте качественные носки и откажитесь от синтетических изделий с плотной резинкой. Сдавливая голень, плотные резинки будут препятствовать кровообращению, которое и без этого затруднено из-за сидячего положения. Лучший вариант для путешествия – компрессионный трикотаж: чулки или гольфы. Равномерно распределенное давление позволит крови не застаиваться в ногах и снизит отеки.

Правило 2

Откажитесь от идеи обуть в дорогу новые туфли или кроссовки. Путешествовать следует в хорошо разношенной или широкой обуви. В самолет или в поезд лучше взять сменную обувь – в том числе и пантолеты (шлепанцы) или сабо.

Правило 3

Откажитесь от джинсов в пользу хорошо разношенных спортивных штанов. Вместо блузы выберите футболку или свитшот. Тесная одежда будет нарушать нормальное кровообращение, приводя к отекам, головной боли и быстрой усталости.

Правило 4

Декоративные подушки и плюшевые игрушки выглядят привлекательно и комфортно. Однако врачи говорят, что они являются основной причиной головных болей, дискомфорта в спине, онемения конечностей и отеков. Такие подушки не обеспечивают правильного положения позвоночника. Для путешествий нужно выбрать качественные ортопедические подушки.

Как быстро восстановиться после долгой дороги

При первой же возможности примите контрастный душ. Разница температур поможет укрепить стенки сосудов и активизировать кровообращение. Потянитесь, пройдитесь, по возможности – сделайте зарядку. Это улучшит кровообращение после длительного сиденья в одном положении. Поможет и самомассаж: разомните икры и стопы.

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