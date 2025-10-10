Страна в Европе платит за переезд туда: кому повезет

Переехать в невероятно красивую европейскую страну и еще и получить за это десятки тысяч евро – звучит, как мечта. Однако это вполне реальная перспектива. И такую программу предлагает Италия.

Видео дня

Как пишет издание Express, в то время, как отдельные местности, как Рим, Венеция или побережье Амальфи страдают от чрезмерного количества туристов, в некоторых регионах Италии наблюдается сокращение населения, а местные памятники архитектуры стоят заброшенными.

Это заставило местные власти запустить такие программы, как "дом за 1 евро". По этой программе можно приобрести действительно за 1 евро такое заброшенное здание в Италии под обязательство отремонтировать его и вдохнуть новую жизнь в этот регион.

Однако северная провинция Италии, Тренто, известная своими Альпийскими горами и Доломитовыми Альпами, выбрала другой подход. В этом году она запустила программу финансового поощрения для покрытия расходов на реконструкцию в некоторых муниципалитетах, которые, по мнению местных властей, находятся под угрозой запустения. Согласно информации на сайте правительства провинции, люди могут получить грант в размере 40% расходов на реконструкцию недвижимости в исторических центрах.

Максимальная сумма расходов, подлежащих компенсации, ограничена 200 000 евро, то есть на получение гранта выделяется 80 000 евро. Для домов за пределами исторических зон предоставляется грант в размере 35%, что эквивалентно 70 000 евро.

Также доступна помощь в приобретении недвижимости. На покупку жилья выделяют до 20 000 евро, что составляет 20% суммы договора за вычетом налогов.

Чтобы получить эти деньги, лицо должно использовать здание как основное жилье или сдавать его в аренду за "умеренную арендную плату" не менее десяти лет после окончания ремонта. Нарушение этих условий обернется необходимостью вернуть деньги.

Программой можно воспользоваться до трех раз, и покупатели не должны быть жителями целевого муниципалитета, за исключением лиц старше 45 лет. Под условия такого финансирования попадают 33 муниципалитета в Тренто, в которых наблюдалось значительное сокращение населения.

Подать заявку на такой грант можно с 14 ноября по 31 декабря этого года. Это будет второй период работы программы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие музеи Украины можно посетить в октябре бесплатно.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.