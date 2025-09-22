Сказочно, но жутко: названо самое опасное направление для туристов

Для туристов, которые любят не комфорт дорогих отелей, а яркие впечатления и опасность, долина Вансянь в китайской провинции Цзянси является настоящим магнитом. Расположенная вблизи города Шанжао, она поражает своей красотой и природными опасностями.

Как пишет издание Mirror, в долине Вансянь находится заброшенная шахта, которую местные власти превратили в настоящий аттракцион для любителей экстрима. Здесь их ждут крутые обрывы, шумные водопады и зияющие каньоны.

Посмотреть на красивый традиционный город Шанжао, расположенный над этой шахтой, приезжает около миллиона туристов ежегодно. Местный карьер закрылся в 1969 году, однако его со временем превратили в интересный туристический маршрут.

Над долиной Вансянь возвышается гора Лин, ее название означает "Взгляд на бессмертных". Оно связано с легендой о герое по имени Ху Цзуюй, который поднялся на эту гору и нашел там Дворец бессмертных. По долине также рассыпаны древние буддийские деревни и фермы.

Живописный уголок центрального Китая покрывают столетние леса и пересекают многочисленные ручьи и реки, по которым можно сплавляться на плотах. Среди них выделяются водопад Вансянь и более спокойный его брат Саньцин, который стекает по покрытым мхом скалам.

В долине также можно посетить природный бассейн "Странные скалы". Множество причудливой формы камней сформировали искусственный водоем. Ночью его подсвечивают теплыми желтыми огнями, что превращает бассейн в удивительное и даже магическое зрелище.

Если вы предпочитаете активный отдых, прогуляйтесь по тропе, которая пролегает мимо водопадов долины Вансянь. Впрочем, есть здесь маршруты и для более подготовленных путешественников. Тропа Cliffside Walkway за 388 метров пути, пролегающего вдоль стен каньона, образует 100-метровый перепад высот. Для туриста это станет настоящим испытанием на выносливость. Хотите еще сильнее пощекотать себе нервы? Пройдитесь по 50-метровому стеклянному мосту над обрывом. Успокоить здесь может лишь то, что стекло в основании моста лежит немного матовое.

Вы также можете совершить увлекательный сплав по реке длиной 2,8 км. Путешествие длится около часа, но до стартовой точки тоже нужно дойти пешком. Для этого вам придется совершить получасовую прогулку по долине.

Если вас больше интересует местная кухня, обратите внимание на тофу "Вансянь" — вкусное и уникальное блюдо из соевых бобов, выращенных на высоте более 200 метров. Этот тофу готовится на воде из горных источников. Также попробуйте пельмени юйю, для которых начинку из свинины заворачивают в тягучую оболочку из крахмала и тапиоки. Поражает гурманов местное блюдо денчжань го. Оно имеет вид сооружения в форме фонаря, сделанного из грибов шиитаке, свинины, ростков соевых и побегов бамбука.

Хотите более традиционных развлечений? Здесь их тоже хватает. Каждый вечер улицы поселений в долине Вансянь заполняются представлениями, народной музыкой и традиционными культурными мероприятиями, которые завершаются знаменитым огненным шоу и праздничным костром.

