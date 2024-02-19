Самые красивые провинции страны корриды: что посмотреть в Испании

Испания – колоритный край, привлекающий туристов своей культурой, традициями и красивыми застройками. Но современные тенденции неумолимы. Большие города становятся все более безликими. Их самобытная архитектура теряется среди современных построек. Зато небольшие испанские поселения остаются нетронутыми. Здесь на каждом шагу можно увидеть то, что так долго ищут путешественники в Барселоне или Мадриде.

Куда отправится – читайте ниже.

Олите

Эту провинцию прославил одноименный замок. Сюда стоит приехать хотя бы для того, чтобы побродить по окрестностям и залам цитадели. Это настоящая жемчужина Средневековья, которой невероятно гордятся испанцы.

В этом комплексе сохранились следы обитания римлян и готов. В наследство они оставили крепостные стены, которые, к счастью, дошли до наших дней. Кажется, что каждое здание сохранило в себе атмосферу того времени.

Здесь возведена невероятной красоты готическая церковь Пресвятой Девы Марии, датируемая XIII веком. Недалеко от нее возвышается еще более старая святыня – Сан-Педро. Она построена в романском стиле. К сожалению, в первозданном виде она не сохранилась. Идентичен только фасад, внутри весь интерьер изменили во время реставрации.

Кроме исторических достопримечательностей, туристы должны зайти в музей вин Наварри и пройти к лагуне Питильяс, раскинувшейся неподалеку от населенного пункта.

Ронда

Самый старый городок Испании располагается высоко в горах, на краю глубокого ущелья Эль-Тахо. Здесь каждый уголок окутан историей, ведь первое поселение в этой местности появилось еще при кельтах. Даже знаменитый Юлий Цезарь заезжал сюда. Оставили здесь свой след греки, вестготы, римляне. Так что архитектурные чудеса ждут путешественников на каждом шагу.

Советуем посетить площадь де Торос. Именно здесь проходили знаменитые испанские корриды. Эта арена считается одной из самых больших в Испании: она может вместить более 6 000 зрителей. Кстати, над сооружением работал знаменитый архитектор Мартин де Альдеуэла, проектировавший еще одну достопримечательность Ронды – Новый мост.

Недалеко от центральной площади города сейчас работает музей, посвященный двум большим династиям тореадоров. Здесь также хранится коллекция антикварного огнестрельного оружия.

Вальядолид

Это бывшая столица кастильских и испанских монархов. Сейчас же здесь проводят самый известный кинофестиваль Европы – Seminci. Правда, он проходит в октябре, так что увидеть это действо в ближайшее время не удастся.

Во время прогулки по провинции стоит посетить главную площадь Пласа-Майор, осмотреть городской собор, зайти в храм Сан-Пабло, музей Христофора Колумба и замок Пеньяфиэль.

И не забудьте забежать на местный рынок. Здесь можно ощутить весь колорит испанского городка.

Михас

А сюда стоит посетить для того, чтобы прокатиться на здешнем "такси". Вместо желтых автомобилей жители передвигаются на милых осликах. Кстати, животных здесь не эксплуатируют, наоборот, относятся к ним, как к равным. Это заметно невооруженным глазом. Например, при нежелании серенького идти дальше, хозяева возвращают путешественникам деньги и отправляются домой, чтобы маленький перевозчик отдохнул.

Обойти городок можно пешком, он совсем крошечный, но достопримечательностей здесь хватает. В Михасе много смотровых площадок, откуда открываются невероятные виды. Также здесь можно сходить в крепость Алькасаба, галерею миниатюр и Ботанический сад.

Сантильяна-дель-Мар

Еще один средневековый музей под открытым небом. Это поселение может смело конкурировать с Олитой. Кстати, последнее здание здесь построили еще в начале XVIII века. Оно считается самый молодым. Самый же старый – монастырь Святой Хулианы.

На каждом шагу туристов ждут старинные дома, родовые поместья, маленькие церкви и башни. Обязательно стоит посетить главную площадь Раймон Пелайо, епархиальный зал Регина Коэльо и зоопарк Сантильяно-дель-Мар.

Откройте для себя неизведанную Испанию!

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