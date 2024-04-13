Путешествие по родине страстного танго: что посмотреть в Аргентине

Страна огненного танца, знаменитых футболистов и странных законов ежегодно привлекает тысячи туристов. В последнее время ее выбирают не только путешественники из Латинской Америки, но и Европы. Если вы давно мечтаете увидеть древние ледники или поближе познакомиться с индейцами – вам сюда.

А куда именно направляться – сейчас расскажем!

Водопады Игуасу

Природная достопримечательность расположена на границе бразильского штата Парана и аргентинской провинции Мисьонес. Посетить только одну из сторон – не получится. Любопытство и любознательность возьмут верх Но есть и хорошая новость: сделать это не так сложно. На месте действуют упрощенные условия пересечения.

Необычное название происходит от слов языка гуарани, распространенного на территории Боливии, Аргентины, Бразилии и Парагвая. На самом деле перевод невероятно точен. Дословно выражение означает "большая вода". По-другому и не могли назвать чудо света, состоящего почти из 300 водопадов и ручьев. Самый известный среди каскадов – Пасть Дьявола. Именно он разделяет землю между двумя странами.

Кстати, природная аттракция имеет интересную легенду. По преданию, пропасть появилась прямо посреди реки из-за гнева бога. Создатель влюбился в красивую туземку и хотел жениться на ней, но та отказала. Девушка решилась сбежать со своим парнем на каноэ. Всемогущий увидел это и разрезал поток, обрекая молодых на вечное падение.

Ушуая

Самый южный город в мире. Здесь встречаются два могущественных великана: Тихий и Атлантический океаны. История провинции простирается на тысячи лет. Раньше на этой земле проживали племена индейцев ямана, ауш, алакалуфов и она.

Но в 1869 году сюда пришли "белые" и основали в бухте англиканскую миссию. А уже в 1884 году местным пришлось подписать акт с миссионерами. К сожалению, после этого жизнь "красных" кардинально изменилась. К 1930 почти все коренное население уничтожили новые хозяева.

Обязательно посетите Маяк Края Мира. Он расположен на небольшом острове Les Éclaireurs. Кстати, к нему можно подплывать. Для этого нужно арендовать катер в городском порту. А вот высаживаться на клочок земли строго запрещено.

Имейте в виду, здесь всегда плохая погода, даже летом. Весной здесь холодно и пасмурно. Но виды Ушуая достойны вашего внимания.

Буэнос-Айрес

За латинским колоритом отправляйтесь в столицу страны. Город не умолкает ни на минуту. Здесь, среди интересных застроек, постоянно шумят уличные танцоры, продавцы, местные и, конечно, туристы.

Центр Буэнос-Айреса немного похож на Париж. Здесь еще остались деревянные домики, которые возводились в XIX веке. Чтобы познакомиться с французской Аргентиной, посетите район Реколета.

Непременно сходите к стальной конструкции Floralis Generica, которая каждое утро распускает свои лепестки. А также посетите знаменитое кладбище Cementerio de la Recoleta. Здесь похоронены известные аргентинцы, среди которых Эва Перон. Кстати, кроме гробниц здесь притаились музей de Arte, разнообразные мастерские ремесел и даже Национальная библиотека.

Прогуляйтесь по улочке Каминито, именно здесь постоянно проходят бесплатные мастер-классы по танго. А еще эта цветная пешеходная зона работает как артпространство. Здесь можно увидеть работы знаменитых аргентинских художников XIX века.

Обязательно посетите Японский ботсад, где произрастают более 5000 видов растений. А влюбленным советуем пройтись по разводному Мосту Женщины Puente de la Mujer, на котором принято целоваться. Переправа имеет поворотную часть, отклоняющуюся на 90 градусов. Кстати, 23 августа 2023 ко Дню Независимости Украины ее подсветили в цвета нашего флага.

Мендоса

Ежегодно в марте город привлекает ценителей вина. Именно в этот период здесь проходит праздник сбора винограда Vendimia. Но и в другие месяцы здесь весело и атмосферно. В провинции функционирует более 1500 виноделен, так что попасть на дегустацию можно в любое время.

Кстати, на полках наших супермаркетов можно найти бутылки красного и белого из этого региона. Если хотите попробовать, ищите на этикетках надпись "Mendoza".

Но не только хмельными нектарами славится провинция. Здесь есть великолепные горы. Зимой сюда едут, чтобы прокатиться на лыжах, а весной прогуляться по дороге Пасо-де-ла-Кумбре или подняться на самую высокую вершину Америки – Аконкагуа. Между прочим, восхождение не требует специальной подготовки и оборудования.

Толампа

Национальный парк Аргентины известен как край динозавров. Здесь более 200 миллионов лет назад жили предки великанов – лагозухи. Их остатки обнаружили в сухом русле одноименной реки. Интересно то, что заповедник был создан для защиты мест раскопок, а не для охраны местной флоры и фауны.

Советуем посетить каньон Талампая. Внизу пропасти расположен Ботанический сад, где представлены образцы редких растений. По наличию времени съездите к остаткам поселений старинных народов. Здесь сохранились уникальные наскальные изображения.

Аргентина – интересная, непредсказуемая и неординарная страна. Она уже давно ждет вас в гости. Собирайте чемоданы и айда в путешествие!

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