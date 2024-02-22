Путешествие по городу, который трижды становился столицей Украины

Ровно занимает всего 63 квадратных километра. Но на этой, казалось бы, совсем маленькой территории поместилось множество туристических достопримечательностей. Среди них – десятки скверов, озер, гидропарков, архитектурных шедевров. Так что здесь есть на что посмотреть.

Куда отправиться – читайте ниже!

Ровно: краткая история

Первые упоминания о поселении на этой территории датируются еще 1283 годом. Тогда населенный пункт входил в состав Галицко-Волынского княжества. После этого долгий период о нем ничего не писали.

Название города стало регулярно появляться в документах с XV века. С того времени укрепленный населенный пункт менял хозяев и передавался из рук в руки, пока не стал украинским.

Кстати, Ровно трижды провозглашали столицей. Об этом редко где можно услышать, но это правда. Впервые это произошло, когда Симон Петлюра под давлением большевиков покинул Киев. Во второй раз – в те же года по решению атамана Оскилко. Третий раз – в период фашистской оккупации.

Парк "Лебединое озеро"

На пересечении улиц Драгоманова и Замковой в самом сердце города раскинулась живописная парковая зона, которую любят местные и туристы.

Раньше эта территория принадлежала княжеской семье Любомирских. Здесь находилась их усадьба. К сожалению, во время Первой мировой войны архитектурный памятник разрушился. Настолько сильно, что не подлежал никакой реставрации. Озеленение удалось возобновить по окончании боевых действий. Тогда реанимировали островок в самом центре, а в водоем подселили пару белых и черных лебедей.

Сейчас это одна из самых популярных зон отдыха Ровно.

Аллея кованых фигур

Недалеко от предыдущей локации находится не менее интересное место, идеально подходящее для пеших прогулок. Первая скульптура здесь появилась в 2012 году, когда в городе организовали кузнечный фестиваль "Металлическое сердце Украины". Традиция прижилась. До войны здесь каждый год проводили подобное действо. И каждый раз Ровно получало символический подарок.

Все фигуры, находящиеся здесь, имеют глубокий философский контекст. Каждое из них призывает переосмыслить жизненные ценности. Согласитесь, в сегодняшних реалиях это очень актуально.

Музей янтаря

Еще недавно в Ровно направлялись со всех уголков страны, чтобы найти полудрагоценные камни. К счастью, "лихорадка" прошла, но местные до сих пор помнят те времена.

Даже если вы никогда не интересовались этими событиями, посетить выставочный зал все равно нужно. Здесь собрано множество экспонатов. Возраст некоторых из них перевалил за 40 миллионов лет. Также здесь находятся ювелирные украшения. Гордостью музея считается диск-амулет и экземпляры, в которых закристаллизовались насекомые.

Таинственные подземелья

Еще одна ровенская локация, заслуживающая вашего внимания. Эти ходы появились по ряду обстоятельств. Ранее в городе возвышался дворец князей Любомирских. Но во время Второй мировой войны в него попал снаряд. Комплекс сгорел, от хоромов остались только развалины.

Когда пришли советские власти, остатки замка засыпали строительным мусором и заасфальтировали. Нашли "подземелье" только в 2016 году, когда провалился асфальт у фонтана в парке Шевченко.

Сейчас здесь проводятся экскурсии, а также можно пройти квест-комнату или поиграть в VR-игры.

Органный зал

Помещение расположено в костеле Святого Антония, построенном еще в 1899 году. В свое время святыня испытала издевательства со стороны коммунистов. Во время их правления храм не принимал верующих, а функционировал как кинотеатр. К счастью, после обретения Украиной независимости все вернулось на свои места.

Важно! В условиях войны зал работает с 13:00 до 18:00.

Свято-Успенская церковь

Это еще одна туристическая достопримечательность, которую стоит посетить. Это самое старое сооружение города. Его построили в 1756 году.

По сравнению с другими святынями храм совсем маленький и несколько теряется на их фоне. У него только один купол. Фасад покрашен в небесно-голубой цвет, а территория ограждена скромным забором. Здесь сохранились колокольня и аутентичная "цепь моральных устоев", к которой приковывали грешников, чтобы они публично искупили свои грехи.

Кстати, по легенде в стенах церкви молился лидер гайдамацкого движения Иван Гонта.

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