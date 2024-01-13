Бывшая столица Украины: впечатляющее путешествие по местам Харькова

Современный украинский мегаполис имеет многовековую историю и удивительное количество архитектурных шедевров. И пусть сейчас Харьков не безопасен для туристов, ведь находится под постоянными обстрелами, настанет день, когда сюда снова будут ездить путешественники. А какие именно локации следует посетить в бывшей столице Украины – сейчас расскажем.

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Площадь Свободы

Советуем начать знакомство с самой большой площади Украины и шестой по размеру в Европе. Здесь очень красиво. Особого внимания заслуживают "кружащие в танце" застройки вокруг пешего проспекта. Здесь можно рассмотреть фасады Харьковского национального университета имени Каразина, бывшей академии Говорова, знаменитой одноименной гостиницы, ветеринарного института и Дворца детского и юношеского творчества.

До войны здесь постоянно проводили массовые гуляния, устанавливали праздничную елку, организовывали рождественские и новогодние ярмарки. Сейчас действа приостановлены, а сама локация значительно изменила свой вид после вражеского обстрела, унесшего жизни нескольких человек. Но после войны власти должны провести реконструкцию близлежащих сооружений, чтобы площадь вновь стала популярным местом отдыха.

Харьковская канатная дорога

Чтобы увидеть весь Харьков как на ладони, стоит прокатиться на известном подъемнике. Его протяженность составляет полтора километра, а самая высокая точка располагается на высоте 30 метров. Сама поездка займет около 20 минут. За это время реально насладиться видами и сделать множество красивых снимков. Транспортная система соединяет микрорайон Павлово Поле и Сумскую улицу.

Парк Горького

Одна из главных локаций города, которую любят его гости и сами харьковчане. Здесь людно даже в прохладную и морозную погоду. Ведь именно здесь размещаются множество уютных кафе, где можно выпить бокал глинтвейна, чашку ароматного кофе или теплого травяного чая. Здесь стоят лучшие аттракционы, которые дарят людям столь необходимые положительные эмоции.

Это очаг, где бурлит жизнь. Где жители обретают гармонию и отпускают все накопившиеся за целый день проблемы.

Французский бульвар

А в этом квартале начинаешь ощущать себя жителем Парижа, ведь пешеходная артерия очень напоминает знаменитые Елисейские поля. Здесь расположены лучшие рестораны, фешенебельные магазины и другие заведения. Зимой здесь устанавливают самый большой ледовый каток. А еще здесь есть своя Эйфелева башня, которая, кстати, ничем не хуже настоящей. Возле нее под аккомпанемент харьковских музыкантов можно вкусно поужинать.

Дом со шпилем

Также в бывшей столице Украины есть кусочек Америки. Сооружение очень похоже на архитектуру Нью-Йорка и считается седьмым чудом города. Дом, построенный на площади Конституции, имеет интересную конструкцию и объединяет в себе сразу несколько стилей. В фасаде прослеживаются черты позднего классицизма, артдеко и сталинского ампира.

Успенский собор и Александровская колокольня

В самом сердце Харькова расположены две святыни, построенные в начале XVIII века. Во время правления большевиков и Второй мировой войны молитовне чудом удалось уцелеть. Бомбардировки почти не коснулись зданий, их повредило человеческое невежество. В 1924 году власти закрыли двери храмов, конфисковали и даже уничтожили церковное имущество. Вместо икон или уникальных фресок в стенах здания разместили радиостанционное оборудование. Так божий дом превратился в помещение студии.

Опомнились уже после окончания боевых действий. В 50-х провели первые ремонтные работы, впоследствии – реставрационные. В настоящее время здесь работает зал органной музыки и проходят богослужения. Кстати, иногда здесь проходят концерты известных украинских исполнителей.

Площадь Архитекторов

Здесь расположено 7 чудес Харькова в миниатюре. Чудеса выбирали не депутаты и чиновники, а сами харьковчане. Для этого создали список памятников и провели социальный опрос. Победителями стали: Успенский собор, памятник Тарасу Шевченко, Госпром, фонтан "Стеклянная струя", дом со шпилем, Благовещенский монастырь и Покровский храм.

Кстати, здесь находится еще одна изюминка города – фонтан, посвященный всем влюбленным.

Дом "Золотая рыбка"

В 1910 году, под руководством архитектора Гинзбурга, возвели это причудливое, но очень красивое здание. Инженер впервые использовал железобетонные конструкции, а их некрасивые очертания замаскировали под скульптурами морских жителей.

Интересно, что когда-то на первом этаже работал магазин, где продавалась свежая салака, мойва, сельдь и другие вкусности. Вторая часть была отведена под контору автора дома, где предоставлялись проектно-строительные услуги.

В настоящее время здесь расположены офисные помещения и обычные квартиры. Но дом не потерял свой шарм. Сюда приходят сотни туристов.

Харьков – современный мегаполис, удивляющий на каждом шагу. Исторические достопримечательности близко размещаются с новостройками. И эта картина не вызывает диссонанса или недоумения. Напротив, все постройки гармонично сочетаются между собой.

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