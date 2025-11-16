Путешественник посетил все страны Европы и назвал лучшую: выбор неожиданный

Путешествия расширяют мировоззрение, меняют восприятие культуры и учат ценить многообразие. Именно поэтому многие опытные туристы после сотен посещенных мест находят одно, которое навсегда остается в сердце.

Один из таких путешественников — известный ютубер Дрю Бински, который совершил впечатляющее путешествие по всем 50 странам Европы. После лет открытий он наконец определил свою любимую страну на континенте, и этот выбор удивил даже его подписчиков. По словам путешественника, в этой стране он чувствует себя "как дома" и каждый раз возвращается туда с вдохновением, пишет Express.

Чехия для туристов

Дрю Бински, который прославился видео о культурах мира, поставил Чешскую Республику на первое место в своем рейтинге. Он признался, что влюбился в страну с первого визита, а Прагу назвал "любимым местом на планете". Путешественник рассказал, что чешская столица очаровывает средневековой архитектурой, старинными церквями и старейшими действующими астрономическими часами в мире. "Каждый раз, когда я стою на Староместской площади, меня пробирают мурашки, — сказал он. — Это город, в который я влюбился навсегда".

Бински выделил не только Прагу, но и другие города страны: Брно, Либерец, Пльзень и Оломоуц. Каждый из них, по его словам, имеет собственную атмосферу, сочетая красоту архитектуры с гостеприимством жителей. Путешественник подчеркнул, что Чехия идеально балансирует между комфортом Западной Европы и искренностью Восточной, оставаясь при этом доступной для туристов.

Оценивая страны, Бински учитывал несколько критериев — от безопасности и инфраструктуры до атмосферы и культурного опыта. Чехия, по его словам, получила самые высокие баллы почти по всем показателям. Турист может легко путешествовать по стране без автомобиля, ведь общественный транспорт работает идеально. К тому же цены здесь намного ниже, чем в Западной Европе, а знаменитое чешское пиво — "дешевле воды".

Ютубер также отметил, что в Чехии легко почувствовать настоящий местный колорит. "Вы все еще чувствуете дух Восточной Европы, но одновременно пользуетесь комфортом Запада", — отметил он. Путешественник подчеркнул, что страна безопасна, чистая и при этом не потеряла своей аутентичности.

Чешский Крумлов

Отдельное внимание Дрю уделил живописному Чешскому Крумлову, который назвал "самым красивым маленьким городом в Европе". Он советует посетить его тем, кто хочет более спокойного отдыха и хочет насладиться настоящей чешской атмосферой.

А тем, кто впервые приезжает в Прагу, путешественник советует начать прогулку с Карлова моста — одной из самых известных исторических достопримечательностей Европы.

Для Бински Чешская Республика — не просто очередная точка на карте, а место, где сочетаются красота, культура и гармония. Его вывод прост: иногда лучшая страна — не там, где больше всего достопримечательностей, а там, где сердце чувствует покой и вдохновение.

